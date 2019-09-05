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Экономика

Губернатор поздравил коллектив завода электротехнического оборудования с 60-летием предприятия

06.09.2019 20:48|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочей поездки в Великие Луки в пятницу, 6 сентября, посетил производственные площадки завода электротехнического оборудования, который осенью этого года отмечает 60 лет со дня образования. В осмотре его сопровождали депутат Государственной Думы, руководитель союза промышленников и предпринимателей Псковской области Александр Козловский и генеральный директор предприятия Денис Мунштуков. Губернатор прошел по цехам, ознакомился с различными этапами производственного процесса, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

На одной из площадок он встретился с коллективом предприятия. Михаил Ведерников поздравил сотрудников с юбилеем завода и поблагодарил за добросовестный труд и вклад в развитие экономики региона.

«Предприятие активно развивается, и особенно приятно отметить, что завод участвует и в реализации социальных проектов на территории области», — подчеркнул губернатор и вручил ряд наград. За заслуги перед Псковской областью в развитии электротехнической промышленности ЗАО «ЗЭТО» награждено Почетной грамотой губернатора Псковской области. Она была передана гендиректору предприятия. Кроме того, целому ряду сотрудников Михаил Ведерников вручил благодарственные письма администрации региона.

Напомним, Великолукский завод электротехнического оборудования ЗАО «ЗЭТО» является одним из крупнейших производителей электротехнического оборудования для электроэнергетики, нефтяной и газовой промышленности, добывающей и обрабатывающей промышленности, железных дорог, метрополитена, сельского и городского хозяйства. Многие конструктивные и технологические решения запатентованы и не имеют аналогов. Поставки осуществляются в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и другие страны СНГ и Балтии. Иностранными партнерами являются Китай, Египет, Индия, Вьетнам, Болгария, Польша, Ирак, Иран, Бангладеш, Куба.

Источник: Псковская Лента Новостей
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