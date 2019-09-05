Игорь Девятко может покинуть пост генерального директора Агентства инвестиционного развития Псковской области. Как стало известно Псковской Ленте Новостей от нескольких источников, близких к администрации региона, Игорь Девятко написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Напомним, Игорь Девятко возглавил Агентство инвестиционного развития Псковской области в феврале текущего года, сменив на этом посту уволившегося по собственному желанию Юрия Подобеда.
Игорь Девятко окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальностям «менеджмент» и «регионоведение». Имеет опыт работы в коммерческих и государственных структурах, в том числе - в комитете по инвестициям правительства Санкт-Петербурга.
В последние годы занимал руководящие посты в Агентстве стратегических инициатив по продвижению новых проектов. До назначения в Псковскую область работал в должности руководителя агентства стратегических разработок Архангельской области.