Экономика

Игорь Девятко может покинуть пост генерального директора Агентства инвестиционного развития Псковской области

Игорь Девятко может покинуть пост генерального директора Агентства инвестиционного развития Псковской области. Как стало известно Псковской Ленте Новостей от нескольких источников, близких к администрации региона, Игорь Девятко написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Напомним, Игорь Девятко возглавил Агентство инвестиционного развития Псковской области в феврале текущего года, сменив на этом посту уволившегося по собственному желанию Юрия Подобеда.

Смена руководства тогда объяснялась тем, что перед Агентством инвестиционного развития Псковской области будут поставлены новые задачи, изменятся его роль и функции.



Игорь Девятко окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальностям «менеджмент» и «регионоведение». Имеет опыт работы в коммерческих и государственных структурах, в том числе - в комитете по инвестициям правительства Санкт-Петербурга.

В последние годы занимал руководящие посты в Агентстве стратегических инициатив по продвижению новых проектов. До назначения в Псковскую область работал в должности руководителя агентства стратегических разработок Архангельской области.