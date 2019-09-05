Экономика

Снижение ключевой ставки укрепило рубль

Старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич рассказал о логике и последствиях решения Банка России снизить ключевую ставку до уровня в 7% годовых.

По итогам заседания Совета директоров Банка России 6 сентября было принято решение о снижении ключевой ставки на 0,25 п. п. до минимального с мая 2014 г. уровня - 7%. В отличие от ситуации 2014 г. в настоящий момент экономика характеризуется более низкими темпами инфляции (4,3% г/г против ~7,5% г/г), более низким уровнем CDS (~100 б. п. против ~220 б. п.), сопоставимо низкими темпами роста ВВП (около ~1% г/г). Мировая экономика также характеризуется более низким медианным уровнем ставок Центральных банков - 2,5% против 3%. Все вышеперечисленные факторы формально создают предпосылки для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

В то же время с точки зрения экономического цикла, мировая экономика в 2014 и в 2019 гг. находится в диаметрально противоположных фазах. В начале 2014 г. крупнейшие Центральные банки ожидали ускорения роста экономик – в США с 1,8% в 2013 г. до 2,9% в 2014 г., в ЕС – со снижения на 0,2% в 2013 г. до роста на 1,2% в 2014 г. В 2019 г. регуляторы готовятся к фазе замедления, понижая ожидаемый рост ВВП с 2,9% в 2018 г. до 2,1% в 2019 г. в США, с 1,9% до 1,2% – в Европе. Замедление роста мировой экономики зачастую сопровождается оттоком капитала с развивающихся рынков и снижением цен на нефть, что потребует от Банка России постепенного перехода к защитным монетарным действиям.

Ухудшение ожиданий относительно мировой экономики нашло свое отражение в новом пресс-релизе Банка России. В частности, было упомянуто «усиление рисков существенного замедления мировой экономики», на смену возможности «снижения ставки на одном из ближайших заседаний» пришла оценка «целесообразности дальнейшего снижения», а упоминание о переходе к нейтральной денежно-кредитной политике в первой половине 2020 г. было полностью исключено из текста. Замедление годовых темпов роста экспорта сменилось на снижение внешнего спроса на товары российского экспорта. Данные изменения в пресс-релизе все еще допускают возможность дальнейшего снижения ставки, но в равной степени призваны подготовить рынки к возможному изменению политики в ближайшем будущем.

Банк России отметил существенный вклад временных факторов – раннего поступления урожая и снижения цен на плодоовощную продукцию – в снижение темпы роста потребительских цен, скорректировав умеренным образом прогноз на конец 2019 г. с 4,2-4,7% г/г до 4,0-4,5% г/г. Произошедшее обесценение рубля и возможные девальвационные эффекты также изменили представления Банка России о балансе инфляционных рисков: если ранее риски замедления роста потребительских цен преобладали над рисками ускорения, то теперь данные риски расцениваются как равные. В то же время, инфляция наименее волатильных, но в то же время репрезентативных компонент инфляции – услуг и непродовольственных товаров – находится ниже уровня 4%, что не оставляет сомнения в скором достижении целевого уровня (4%) в отсутствии значимых кризисных явлений на финансовом рынке.

Банк России обновил макроэкономический прогноз на горизонт до 2022 г. В отношении темпов роста ВВП Банк России понизил прогноз на 2019 г. с 1,0-1,5% до 0,8-1,3%, на 2020-2022 гг. до 1,5-2,0%, отразив необходимость проведения структурных реформ для достижения более высоких темпов роста. По мнению Аналитического управления, не исключено, что фактическая динамика ВВП в 2020 г. будет ниже в случае реализации внешнеэкономических рисков или более консервативной динамики кредитов населению, рост которых в прогнозе Банка России в 2020-2022 гг. закладывается на уровне 10-15% ежегодно.

Снижение ставок Банком России оказало нейтральное влияние на рынок по причине соответствия рыночным ожиданиям. Рыночный курс рубля рубль укрепился на 0,25%, стоимость трехлетних ОФЗ немного выросла – все в рамках дневной волатильности показателей.