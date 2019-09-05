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Экономика

Клиенты банка «Открытие» получили доступ к инвестированию с искусственным интеллектом

09.09.2019 15:07|ПсковКомментариев: 0

Клиентам private сегмента банка «Открытие» стал доступен новый купонный продукт инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) «Умные инвестиции», построенный на работе искусственного интеллекта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в банке, эта инвестиционная стратегия от «Росгосстрах Жизнь» привязана к широко диверсифицированному индексу, который каждый месяц учитывает экономические циклы и краткосрочные колебания и сам ребалансируется - в зависимости от динамики. Доходность данного индекса за последние 5 лет составила +47%.

«Умные инвестиции» - индекс, в состав которого входят сразу несколько отраслей: высокие технологии, здравоохранение, развитые и развивающиеся рынки, сырье и USD.
«Среди наших клиентов много довольно осмотрительных инвесторов, которые не готовы делать ставку только на один базовый актив. И новая стратегия избавляет их от «мук выбора», – отметила руководитель «Открытие Private Banking» Виктория Денисова. – Высокотехнологичные секторы экономики сегодня предлагают инвестиционные идеи с наибольшим потенциалом роста. Также интересен сектор здравоохранения: благодаря новым технологиям он не будет стоять на месте, ведь людьми движет желание побороть заболевания, которые сегодня считаются неизлечимыми. Сырье, облигации и cash являются традиционно защитными активами в случаях негативноых движений рынков. А краткосрочные аномалии нивелируются в том числе за счет географии индекса: развитые и развивающиеся страны. При этом клиентам нет необходимости постоянно мониторить рынок – это делает искусственный интеллект».

Искусственный интеллект сам распознает экономические циклы в разрезе экономик регионов и секторов и ребалансирует состав индекса (распределяет веса в корзине ETF) - увеличивает или уменьшает концентрацию вложений в тот или иной актив.

«Если рынок находится в стадии восстановления или роста, то упор делается на активы с максимальным потенциалом (высокие технологии, здравоохранение, развивающиеся рынки), - объясняет руководитель по развитию инвестиционно-страховых продуктов СК «Росгосстрах Жизнь» Владимир Тураев. -  Когда заметны признаки потенциальной рецессии – нужно найти чуть более сдержанное сочетание активов (развитые рынки, облигации). А в период спада следует сильнее уходить в денежный рынок, чтобы обезопасить динамику портфеля от падений, и в этом случае «тихой гаванью» могут стать сырьевая отрасль: нефть, газ или золото».

При положительной динамике индекса клиент ежегодно получает купон - весь доход от роста индекса (с учетом коэффициента участия)  свыше максимального значения в предыдущие купонные даты.  Если значение индекса в купонную дату ниже максимального в любую из предыдущих купонных дат, клиент получает гарантированный купон 0,1%.

Теги: #Банк Открытие
Источник: Псковская Лента Новостей
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