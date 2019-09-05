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Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Николаем Романовым

10.09.2019 13:03|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Сегодняшний гость студии - председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов.

Речь пойдет об итогах аграрного сезона в Псковской области, достижениях и проблемах псковских аграриев, влиянии крупных агрохолдингов на развитие региона и неравной битве с борщевиком.

Ведет эфир Константин Калиниченко.

Телефон студии прямого эфира - 56-73-72.

Теги: #эхо москвы в пскове #Эхономика #сельское хозяйство
Источник: Псковская Лента Новостей
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