Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Николаем Романовым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Сегодняшний гость студии - председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов.

Речь пойдет об итогах аграрного сезона в Псковской области, достижениях и проблемах псковских аграриев, влиянии крупных агрохолдингов на развитие региона и неравной битве с борщевиком.

Ведет эфир Константин Калиниченко.

Телефон студии прямого эфира - 56-73-72.