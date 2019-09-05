Экономика

Кредитный портфель в Псковской области вырос на 15%

В первом полугодии 2019 года в Псковской области совокупный объем выданных банками кредитов составил 42,3 млрд рублей, что на 28,6% больше, чем в первом полугодии 2018 года. Объем кредитов, выданных жителям области в первом полугодии 2019 года, составил 21,6 млрд рублей, это на 14,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, что связано с ростом потребительского кредитования на 18,4%. Объем полученных жителями области ипотечных жилищных кредитов практически не изменился (рост на 0,6%) и составил 3,9 млрд рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели получили кредиты на сумму 20,8 млрд рублей, что на 47,1% больше, чем за первое полугодие 2018 года. При этом на субъекты малого и среднего предпринимательства приходилось 24,9% или 5,2 млрд рублей.

В общем объеме кредитов, предоставленных на 1 июля юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Псковской области, 38,1% составляли кредиты предприятиям обрабатывающих производств. Объем полученных компаниями этого сектора экономики кредитов составил в первом полугодии 7,9 млрд рублей. В числе наиболее активно привлекавших кредитные средства в области были также организации сельского хозяйства (6,9 млрд рублей).

В результате совокупный кредитный портфель на 1 июля 2019 года по сравнению с данными на 1 июля 2018 года вырос на 15,0%, до 82,8 млрд рублей. В том числе задолженность жителей региона увеличилась на 20,5% (до 53,9 млрд руб.), реального сектора экономики области - на 6,2% (до 29,0 млрд руб).

Объем просроченной задолженности по кредитам на 1 июля 2019 года по сравнению с началом года снизился на 31,8% и составил 4,3 млрд рублей. При этом доля просроченной задолженности в портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сократилась до 6%, а в портфеле физических лиц - до 4,8%.

«В первом полугодии в Псковской области наблюдался рост кредитования жителей, при этом доля просроченной задолженности в розничном портфеле снижалась», - отметил управляющий Отделением по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Сергей Савин.