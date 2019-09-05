Экономика

Агрофирма «Победа» и колхоз «Передовик» - лидеры по производству молока в Псковском районе

За восемь месяцев 2019 года сельхозпредприятиями Псковского района произведено 13,9 тысяч тонн молока. Продуктивность дойного стада по сравнению с прошлым годом возросла на 49 кг и составила 4226 кг, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковского района.

Лучшие результаты по производству молока достигнуты в ЗАО «Агрофирма «Победа» и в СПК колхоз «Передовик» - произведено по 3,3 тысячи тонн молока. Наивысшая продуктивность коров достигнута в ООО «ПсковАгроИнвест» - 5427 килограммов.

Произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 24,5 тысяч тонн. В том числе мяса птицы произведено в ООО «Племрепродуктор «Назия» 16,2 тысячи тонн, мяса свиней в ООО «ПсковАгроИнвест» 7,7 тысяч тонн и мяса крупного рогатого скота произведено в хозяйствах района 622 тонны.