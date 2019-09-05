Экономика

Клиенты ВТБ в СЗФО на четверть увеличили число транзакций по картам во время отдыха за рубежом

ВТБ проанализировал транзакционную активность розничных клиентов Северо-Западного федерального округа в период с 1 июня по 31 августа 2019 г., сравнив ее с летними месяцами прошлого года. В этом году число туристов, выбравших зарубежный отдых, выросло на 20%. Число транзакций клиентов ВТБ за границей выросло на четверть по сравнению с прошлым годом, до 1,2 млн. Общий объем трат увеличился до 4 млрд рублей.

Пятерку зарубежных стран по объему трат возглавила Италия – этим летом клиенты ВТБ совершили там операции на 551 млн рублей. Далее идут Финляндия (530 млн руб.), Испания (501 млн руб.), Франция (280 млн руб.) и Турция (249 млн руб.). Лидером рейтинга наиболее популярных направлений отдыха у клиентов ВТБ, живущих Северо-Западном регионе, традиционно стала Финляндия.

В это лето наибольшее число операций клиенты ВТБ совершили в Беларуси (более 138 тыс. транзакций). В первую пятерку также вошли Финляндия (133 тыс. транзакций), Испания (132 тыс.), Италия (89 тыс.) и Турция (77 тыс.). Средний чек по карточным транзакциям составил в этом году более 3 тысяч рублей, лидером по данному показателю стала Италия (более 6 тыс. рублей).

Расходы туристов в период летних отпусков в топ-30 стран на 15% увеличились в супермаркетах, ресторанах и барах. На четверть вырос интерес к посещению театров, концертов и кино. Покупки в магазинах одежды и обуви увеличились всего на 5%. Объем трат на аренду авто показал рост на 4%, при этом на заправках обороты увеличились сразу на 8%.