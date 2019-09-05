Экономика

Минэкономразвития предложило план действий по ускорению экономического роста

Минэкономразвития РФ подготовило и внесло в правительство план действий по ускорению экономического роста, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин, пишет «Интерфакс».

«Мы как раз сегодня подготовили и внесли в правительство план действий (по ускорению темпов роста - ИФ). Нет какого-то универсального лекарства, которое могло это обеспечить (необходимые темпы роста - ИФ) - что-то одно сделать, и сразу все пойдет-поедет. Это планомерная работа по целому ряду направлений», - сказал министр, отвечая на вопрос премьер-министра Дмитрия Медведева, что делается для ускорения темпов экономического роста, которые сейчас не соответствуют уровню поставленных задач.

«Инвестиционный климат - здесь сейчас самая важная реформа, которой правительство занимается, это регуляторная гильотина, все, что мы делаем по снижению административных барьеров. Нужно работать по поддержке инвестиций и инфраструктуры, особенно на региональном уровне. Сейчас будем вносить предложения по активизации работы инвестиционной налоговой льготы, по ряду других направлений. Рынок труда - вопрос вовлечения большего количества людей в занятость. Сейчас готовим большую программу по развитию искусственного интеллекта. То есть очень большее количество направлений, в каждом из которых нужно добиваться результата, чтобы получить общий результат», - отметил он.

Первой мерой является улучшение инвестиционного климата. Второй мерой министерство называет повышение эффективности функционирования рынка труда, третьей - повышение эффективности функционирования государственного и квазигосударственного сектора, четвертой - технологическое развитие, пятой - развитие конкуренции, шестой - финансирование, седьмой - внешний сектор, а последней, восьмой мерой Минэкономразвития назвало систему государственного управления.