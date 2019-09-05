Экономика

Жителей СЗФО хуже всех обеспечивают электроэнергией - Минэнерго

В январе-июле 2019 года на северо-западе РФ зафиксирован значительный рост длительности и частоты нарушений энергоснабжения, сообщает «Интерфакс» с заседания федерального штаба по подготовке СЗФО к зиме, которое проходит в Петрозаводске.

«Ситуация с обеспечением электроэнергией конечных потребителей становится хуже. За 7 месяцев 2019 года только на северо-западе зафиксирован рост как длительности (46%), так и частоты нарушений энергоснабжения (48%)», - заявил на заседании директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго РФ Евгений Грабчак.

По его данным на 11 сентября, энергетические компании выполнили собственные годовые планы по ремонту генерирующего оборудования только на 60%.

«Это существенно ниже показателей аналогичного периода прошлого года. Зима уже скоро придет, а годовой план ремонтов выполнен чуть больше, чем наполовину», - заявил Грабчак.

Отдельно директор департамента Минэнерго РФ подверг критике результаты учений ПАО «МРСК Северо-Запада» (входит в состав ПАО «Россети» - ред.), которые проходили с сентября по декабрь 2018 года на территории СЗФО. По его словам, основными предпосылками для учений стало большое количество отключений электричества зимой 2018-2019 гг. Сильные метели валили деревья на линии электропередачи, на провода налипал снег, из-за чего были зафиксированы массовые отключения электричества в деревнях и поселках.

«В качестве основных эффектов было указано снижение аварийности в местах проведения учений. Однако, по результатам анализа показателей с января по июнь 2019 года, во всех трех регионах проведения учений зафиксирован рост аварийности на линиях электропередачи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К сожалению, пока мы этих эффектов не видим», - сообщил Грабчак.

До заседания федерального штаба с заместителем министра энергетики Андреем Черезовым встретился глава Карелии Артур Парфенчиков. Последний обратил внимание Черезова на традиционные для республиканской энергетики проблемы: низкий уровень газификации (7%) и избыточное количество мазутных и угольных котельных. По словам Парфенчикова, республика попала в число 10 регионов, в которые федеральное правительство назначило кураторов. Карелию вместе с республиками Алтай и Тува курирует министр экономического развития Максим Орешкин. Как отметил глава Карелии, с учетом проблем в энергетике региону потребуется поддержка не только Минэка, но и Минэнерго РФ.