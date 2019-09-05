Экономика

Предпринимателей приглашают принять участие в 10-й Великолукской универсальной выставке-продаже товаров и услуг

МАУ «Бизнес-инкубатор «Новация» приглашает предпринимателей принять участие в 10-й Великолукской универсальной выставке-продаже товаров и услуг, которая будет проходить в рамках Бизнес-форума с 15 по 16 ноября в городе Великие Луки в ДК ЛК (ул. Зверева, 29).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации, организаторами мероприятия являются администрация города Великие Луки, АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области», МАУ «Бизнес-инкубатор «Новация».

Разделы выставки:

продукты питания

одежда, обувь, аксессуары

сфера услуг

строительство и ремонт

образование

красота и здоровье

товары для дома и дачи

и другое.

Участие в выставке для субъектов малого и среднего предпринимательства Псковской области бесплатное. Участнику предоставляется один оборудованный выставочный стенд площадью 2,4 или 3,6 кв. м.

Заявки на участие в выставке принимаются до 1 ноября. Регистрация на сайте.

Подробную информацию об условиях участия можно получить по телефонам: 8 (81153) 4-61-00, 8 (900) 99-55-109 или по эл. почте maubin@list.ru.