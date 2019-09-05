Экономика

О возможностях и преимуществах ОЭЗ «Моглино» в развитии промышленной кооперации рассказали на петербургском форуме

ОЭЗ «Моглиго» и ее якорный инвестор «Титан-Полимер» представили Псковскую область на Петербургском международном научно-промышленном композитном форуме. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского завода «Титан-Полимер», представители региона выступили на круглом столе «Международное и межрегиональное партнерство, кластеризация и кооперация: основные факторы успешного развития композитной отрасли».

Псковская делегация рассказала о возможностях и преимуществах особой экономической зоны в развитии промышленной кооперации на примере создания полимерного кластера «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино».

«Совместно с особой экономической зоной «Моглино» перед нами стоит задача привлечь потенциальные производства для переработки нашего сырья в продукции разных отраслей промышленности. В этом кластерная логика, это более эффективно, чем просто сбыт нашего сырья», - подчеркнули в пресс-службе «Титан-Полимер».