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Экономика

Псковские депутаты утвердили законопроект, направленный на улучшение инвестиционного климата в регионе

12.09.2019 12:23|ПсковКомментариев: 1

Органы исполнительной власти наделят дополнительными полномочиями в сфере экономики: они смогут устанавливать порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и их экспертизы на уровне региона. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий законопроект принят сегодня, 12 сентября, в двух чтениях на очередной сессии Псковского областного Собрания депутатов.

В пояснительной записке к проекту закона уточняется, что оценка регулирующего воздействия, как процедура и метод выявления социально-экономических последствий нового или проектируемого государственного регулирования, «позволяет создавать устойчивый организационно-правовой механизм взаимодействия органов исполнительной власти Псковской области в рамках создания ключевого показателя развития территории области с точки зрения инвестиционной привлекательности, формирования благоприятного бизнес-климата, способствует снятию административных барьеров».

Оценке регулирующего воздействия подлежат проекты законов области, проекты нормативных правовых актов области, проекты нормативных правовых актов иных органов исполнительной власти области, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми актами области обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающие, изменяющие или отменяющие ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Порядок проведения оценки регулирующего воздействия будет определен актом областной администрации.

«Принятие данного проекта закона позволит занять более высокое положение в Рейтинге качества осуществления оценки регулирующего воздействия и экспертизы в субъектах Российской Федерации, напрямую влияющего на позицию Псковской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации Агентства стратегических инициатив. Рейтинг качества осуществления оценки регулирующего воздействия и экспертизы в субъектах Российской Федерации будет проводиться в октябре 2019 года, что указывает на необходимость принятия данного законопроекта на ближайшей сессии Псковского областного Собрания депутатов», - утверждается в документе.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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