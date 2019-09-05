Экономика

Инициативу Льва Шлосберга по включению Псковской области в эксперимент по налоговому режиму для самозанятых отклонили

Депутаты Псковского областного Собрания отклонили законодательную инициативу Льва Шлосберга о включении Псковской области в число экспериментальных регионов по режиму самозанятых. Свой вердикт парламентарии большинством голосов вынесли сегодня, 12 сентября, на очередной сессии, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Изменения предлагалось внести в федеральный закон «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» и Налоговый кодекс Российской Федерации. Сейчас такой режим действует в Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан (эксперимент, рассчитанный на 10 лет, проводится там с 1 января 2019 года).

В рамках эксперимента введена новая система налогообложения для легализации доходов самозанятых граждан. Это делается для легализации доходов самозанятых граждан, которые, по сути, занимаются «теневым бизнесом» и не платят никаких налогов (в частности, скрывают доходы от сдачи квартир в аренду). Принять участие в эксперименте по «выходу из тени» и уплате налога на профессиональный доход могут как физические лица, так и индивидуальные предприниматели. Переход является добровольным. Главное условие - отсутствие наемных работников по трудовым договорам. Пороговое значение дохода, при котором можно использовать новый специальный налоговый режим, составляет не более 2,4 млн рублей в год.

Ранее инициатива рассматривалась на заседании парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике. В ходе дискуссии большинство депутатов пришли к выводу, что такая законодательная инициатива преждевременна, поскольку нужно дождаться завершения первого этапа эксперимента.

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Представители администрации Псковской заявили, что региональная власть не отрицает необходимости работы в этом направлении, но считает, что инструмент для этого выбран ненадлежащий. В частности, указывалось, что в РФ принят национальный проект по поддержке предпринимательства, который касается и распространения инициативы по созданию специального налогового режима на всей территории страны.