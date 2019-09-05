Экономика

Приобрести качественную мясную продукцию «Деревня Соловьи» псковичи смогут на осенней ярмарке в центре города 21 сентября

20-я сельскохозяйственная ярмарка Псковского района состоится 21 сентября. Ярмарочные ряды расположатся на площадках от улицы Ленина до Октябрьской площади, затем по улице Советской до улицы Детской.

По традиции, на ярмарке будут представлены продукты от местных производителей - овощи, фрукты, рыба, мед. Кроме того, можно будет приобрести вкуснейшие колбасы, свежее мясо, аппетитные полуфабрикаты, всеми любимую тушенку ГОСТ ТМ «Деревня Соловьи».

Торговля начнется 21 сентября в 8 утра. Торжественное открытие запланировано на 10 утра.

В течение дня мероприятие будет сопровождать концертная программа. Комиссия ярмарки выберет победителя: участника, чей товар пользуется спросом и отличается высоким качеством.