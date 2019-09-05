Экономика

Александр Козловский рассказал об отношениях промышленного кластера и ОЭЗ Псковской области

Депутат Госдумы от Псковской области, руководитель псковских региональных отделений РСПП и Союза машиностроителей России Александр Козловский рассказал об отношениях Промышленного электротехнического кластера (Великие Луки) и особой экономической зоны «Моглино». Мнением о том, кем являются друг другу эти инструменты развития, Александр Козловский поделился в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Я бы сказал все-таки, что Промышленный электротехнический кластер и ОЭЗ - это партнеры. У нас достаточно много инструментов, различных программ поддержки промышленности. И все это - возможности. И чем больше их будет в нашем регионе - тем больше будет возможностей. Ведь каждое предприятие индивидуально, каждому больше походит своя мера поддержки, - отметил Александр Козловский. - Поэтому нельзя говорить, что нужны только кластеры или будут эффективны лишь особые экономические зоны. Каждый в этом инструменте найдет что-то свое. Частные технопарки тоже имеют место быть».

Кроме того, депутат Госдумы от Псковской области добавил, что все эти инструменты нужно развивать, им всем нужна государственная поддержка.