Экономика

Депутат Госдумы РФ от Псковской области рассказал о прогнозируемом экономическом кризисе

Депутат Госдумы от Псковской области, руководитель псковских региональных отделений Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и Союза машиностроителей России Александр Козловский поделился мнением о кризисе, который, как прогнозируют специалисты Высшей школы экономики, может произойти в 2021 году. О том, как в случае спада могут поступить предприниматели, Александр Козловский рассказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Каждая отрасль переживает кризис по-своему. Какая-то - раньше, какая-то - позже. Но всегда есть время подготовиться. За такими прогнозами необходимо следить. От руководителей предприятий нужны: интуиция и правильные действия. Если в мире происходит кризис, то взятая отдельно страна будет тоже подвержена влиянию этого кризиса. Мы живем в России, не на другой планете, не в другой экономике. Экономика мировая у нас примерно одинаковая, - отметил Александр Козловский. - Поэтому здесь надо прислушиваться, внимательно изучать свою отрасль и предпринимать меры, которые бы смягчили влияние кризиса. Но меры эти у каждого - свои. Кто-то занимается инновационными продуктами, находит ниши, создает новые рынки, продукты. Кто-то сливается с другими компаниями. Здесь инструментов достаточно много. Кто что выберет».

Кроме того, депутат Госдумы от Псковской области добавил, что в кризисный момент предприятиям необходимо поддержка администрации области.

«У РСПП всегда есть возможность пообщаться с администрацией, и нас слышат: зачастую какие-то предприятия получают новых инвесторов. Например, «Псковкабель». Предприятие - тоже живой организм. Он не всегда себя хорошо чувствует. К сожалению, переживает различные моменты. Но здесь самое главное - оказать ему своевременную помощь, поддержку. Даже в поиске инвестора. Это все-таки задача региональных властей: сохранить рабочие места, сохранить предприятие, дать возможность развиваться. Задачи РСПП - схожи», - заключил Александр Козловский.