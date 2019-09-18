Экономика

Александр Козловский об инструментах развития псковских предприятий и выходе из прогнозируемого кризиса

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Гайд-парк» в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. На этот раз гостем программы стал депутат Госдумы РФ от Псковской области, руководитель псковских региональных РСПП и Союза машиностроителей России Александр Козловский. Ведущий Алексей Овчинников поговорил с ним о перспективах территорий опережающего развития, промышленных кластеров и особых экономических зон и других механизмов развития предприятий Псковской области. Диалог коснулся и сотрудничества великолукского Промышленного электротехнического кластера и промышленного кластера, который собираются запустить в ОЭЗ «Моглино», на базе ООО «Псковский завод «Титан-Полимер»». Кроме того, собеседники обсудили развитие Псковской области после экономической интеграции России и Белоруссии, актуальные для производства региона способы выхода из экономического кризиса и псковскую стратегию социально-экономического развития.

Алексей Овчинников: Здравствуйте. В эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM), программа «Гайд-парк». В студии в качестве ведущего - я, Алексей Овчинников. А гость нашего эфира - депутат Госдумы РФ от Псковской области, руководитель псковских региональных отделений Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и Союза машиностроителей России Александр Козловский.

Александр Николаевич, добрый день.

Александр Козловский: Добрый день!

Алексей Овчинников: Сейчас очень много внимания уделяется так называемым территориям опережающего развития - ТОРам. Одно время у нас в стране делали ставку на так называемые внутренние офшоры, то есть особые экономические зоны, которые у нас расположены в разных уголках страны, в том числе - и в нашем регионе. Вкладывались определенные суммы денег, и мы все с нетерпением ждем отдачи с этих вложений. Теперь слышим, что государство немного сместило акценты, и теперь у нас во главе угла - в основном эти самые территории опережающего развития и кластерный подход. И мне бы очень хотелось услышать ваше мнение: применимы ли эти механизмы - территорий определяющего развития - к нашему региону?

Александр Козловский: Конечно, сможем! Только - единственное, сейчас государство у нас немножко приостановилось в этом направлении. В одно время территории опережающего развития возникали во многих регионах. И регионы шли разными путями. Кто-то использовал инструменты ТОРов, кто-то - кластеров, кто-то - особых динамических зон. Кто-то - совмещал эти инструменты. Да, сегодня ТОРов на территории Псковской области нет, но я знаю, что губернатор сейчас активно над этим работает. И если все получится, будет здорово. При этом я считаю, что у нас в принципе достаточно и других инструментов, чтобы развивать регион. Нужно использовать имеющиеся инструменты. У нас есть ОЭЗ, есть кластеры, реализуется новый технопарк. В Пскове будет открываться еще один кластер. Поэтому, мне кажется, этих инструментов более чем достаточно для того, чтобы развивать промышленность. Все эти инструменты направлены на развитие промышленности.

Алексей Овчинников: В свое время говорилось, насколько я помню, что великолукский промышленный электротехнический кластер может превратиться в ту самую территорию опережающего развития.

Александр Козловский: Территория опережающего развития - это обычно территория какого-то населенного пункта. Если мы говорим о территории опережающего развития Псковской области, то это может быть какой-то район. Или, например, Великие Луки либо Псков. Все привязывается к территории, а не к какому-то объекту: кластеру или ОЭЗ. Я выступаю за создание таких ТОРов, но, повторюсь, сегодня открытие новых ТОРов приостановлено. Но я еще раз говорю, у нас есть национальные проекты, которые тоже направлены на развитие промышленности. Там достаточно много инструментов. И дай бог все их использовать у нас на Псковщине.

Алексей Овчинников: Я так понимаю, с территориями опережающего развития взята пауза. А что у нас с кластерным подходом?

Александр Козловский: Кластерный подход - один из тех инструментов, который позволяет развивать инновации. И этому уделяется особое внимание. Сегодня на территории Псковщины кластер и его инструменты поддержки использовались в полной мере. Это развитие инноваций, выпуск новой продукции, программа импортозамещения. Это финансирование именно науки, прикладной науки, которая развивается на предприятиях. Здесь - и организация современных рабочих мест, приобретение и развитие технологий на производственных предприятиях. Ну и, конечно, кластер - это когда несколько предприятий объединяются и начинают работать вместе, налаживать кооперационные связи. Это такое вот новое видение, модель развития. То, что в принципе у нас было в Советском Союзе. Там была межрайонная кооперация, межрегиональная кооперация, а здесь - внутриотраслевая. Мы развиваем машиностроение. И сейчас в кластер входят десятки предприятий.

Этот инструмент постоянно модернизируется. И мы вместе с Минпромторгом работаем над этим. Формируем видение, работу кластера в ближайшем будущем.

Алексей Овчинников: А что, собственно, может измениться?

Александр Козловский: Меры поддержки могут быть изменены. То есть на сегодня могут быть в приоритете национальные проекты. Эти меры поддержки в кластере перетекут в национальные проекты и будут по-другому финансироваться. Но сам принцип останется прежним.

Алексей Овчинников: Вам как депутату Госдумы видно с высоты, что происходит в Псковской области и других регионах. Скажите, насколько успешен сегодня великолукский электротехнический кластер, если сравнить его с другими кластерами, существующими в нашей стране.

Александр Козловский: Я вижу, что кластер - развивается. А то, что он один из самых успешных - есть еще и оценка Минпромторга. Когда представители министерства сами посмотрели, то отметили, что псковский промышленный электротехнический кластер - в числе тех самых успешных, которые тогда работали в России.

Сейчас кластеры развиваются. Во многих регионах появляется новый кластер!

Алексей Овчинников: Можно ли говорить о том, что у нас есть уже сформировавшийся кластер? Или что-то может поменяться со временем? Может ли он обрастать новыми участниками? Или есть определенные пределы совершенства, и кластер в определенный момент сформируется и уже будет таким завершенным существовать?

Александр Козловский: Конечно, мир меняется. Жизнь наша меняется. Меняется и само видение. Мы постоянно находимся в некотором поиске новых инструментов. И я считаю, что сегодня кластер - успешный продукт, который помогает развиваться промышленности. В будущем, возможно, возникнут новые инструменты, и ничего нет вечного. Но, я думаю, здесь это направление все равно будет развиваться, потому что кооперационные связи - основа кластера - развиваются везде. Мы видим опыт зарубежных стран. Там именно за счет кооперационных связей происходит развитие всей промышленности. Потому что отдельно взятые предприятия - более эффективные, нежели если все технологии сконцентрироваться в одном месте. В последнем случае - будет какой-то неповоротливый монстр. Сегодня от таких монстров уже отказывается, и происходит естественное дробление. Каждый делает свои операции, свои комплектующие, для кого-то одного. Делает это - более эффективно. И, соответственно, продукт, который появляется на выходе - более конкурентоспособен, по сравнению с другими.

Алексей Овчинников: Мы говорим об электротехническом кластере. Но есть еще особая экономическая зона. Уже открыты частные технопарки. Вот все они - конкуренты друг другу в борьбе за инвестора? Или все - партнеры?

Александр Козловский: Я бы сказал все-таки, это партнеры. Еще раз говорю, у нас достаточно много инструментов, различных программ поддержки промышленности. И все это - возможности. И чем больше их будет в нашем регионе - тем больше будет возможностей. Ведь каждое предприятие индивидуально, каждому больше походит своя мера поддержки. Поэтому нельзя говорить, что нужны только кластеры или будут эффективны лишь особые экономические зоны. Каждый в этом инструменте найдет что-то свое. Частные технопарки тоже имеют место быть. Им также необходимо оказывать должную поддержку. Необходимо использовать все формы, которые вы назвали.

Алексей Овчинников: Но, с другой-то стороны, для инвестора это все-таки возможность выбирать, что ему больше подходит… некая конкурентная среда.

Александр Козловский: Конечно, каждый выбирает свое направление, где, как он считает, будет более успешная мера поддержки.

Алексей Овчинников: В этом году неоднократно анонсировался еще один промышленный кластер, который может появиться в Псковской области. На этот раз - на севере региона, вокруг «Псковского завода «Титан-Полимер»», который построят, если все получится, если согласуют все документы, в особой экономической зоне «Моглино». Как вы оцениваете перспективу этого кластера? Насколько он нам, действительно, необходим? Насколько это положительная тенденция?

Александр Козловский: Видите, получается такой симбиоз: на территории особой экономической зоны будет сформирован новый кластер. Между этим потенциально образующимся кластером «Титан-Полимер» и существующим промышленным электротехническим кластером уже ведутся переговоры о том, чтобы скоординировать свои действия. При организации производственной площадки «Титан-Полимера» можно будет использовать те возможности и продукты, которые производятся промышленным электротехническим кластером. Это все мы видим как элементы сотрудничества. И очень здорово, что такой кластер появится. И дай бог, чтобы открылся побыстрее и заработал.

Надо понимать, что это - новые рабочие места, новые возможности, открытие новых фирм, компаний, это новые инвесторы. И главное: существующие компании, предприниматели могут поучаствовать в развитии этого кластера! Здесь какая-либо конкуренция, мне кажется, - отсутствует. Но, с другой стороны, если она есть - это всегда возможность показать, что кто-то эти конкуренты будут тянуться друг за другом. Почему бы нет? Это такой элемент развития.

Алексей Овчинников: Своеобразное соцсоревнование…

Александр Козловский: Да, это соревнование. Но самое главное здесь - не будет такого, что кто-то проиграл, а кто-то - выиграл. Мне кажется, здесь необходимо понимать, что такое сотрудничество будет обоюдовыгодным. И здесь все стороны будут выигрывать.

Алексей Овчинников: Так, с технопарками, особыми экономическими зонами и кластерами - разобрались. Все инструменты хороши - выбирай на вкус. Давайте теперь поговорим о еще одной интересной теме, которая в последнее время активно муссируется в средствах массовой информации. Это экономическая интеграция, которую намерены провести Россия и Белоруссия, в короткий срок: к 2021 году. Лично меня немного удивляет, неужели экономики успеют интегрироваться так быстро? Но еще интереснее – а что это может дать Псковской области? Мы все-таки для Белоруссии сопредельный регион. Мы-то выиграем что-нибудь от этого?

Александр Козловский: Почему бы и нет? Сегодня, мы, может быть, к этому привыкли, но мы видим, насколько Россия и Белоруссия влияют друг на друга. Во-первых, у нас существует достаточно большой товарооборот, и он растет ежегодно: чуть ли не по 20% в год. Во-вторых, мы всегда видим присутствие товаров белорусских производителей. Покупаем с удовольствием, потому что товары, действительно, качественные. Но сами тоже стремимся произвести продукцию, чтобы была не хуже белорусской. Что касается производителей на территории Псковской области, то для них тоже открывается возможность для поставки своей продукции в Белоруссию. Мы и так сотрудничаем, но, думаю, такая интеграция, экономическая гармонизация двух экономик даст возможность расширить границы. Мы же - соседние регионы. Поэтому здесь, мне кажется, будут только сплошные плюсы».

Алексей Овчинников: Однако частенько наши предприниматели говорят, что надо поддерживать местное, а белорусов, говорят прямым текстом, надо ограничить…

Александр Козловский: Почему это происходит? Мы работаем по законам разных стран, а если произойдет гармонизация - у нас будет и налоговая база одинаковая, и одинаковые требования к продуктам. Мы сможем абсолютно одинаково законно торговать, цивилизованно конкурировать, а не как сейчас.

Алексей Овчинников: Правительству и Госдуме нужно будет провести мно-о-ого бумажной работы.

Александр Козловский: Конечно, этот процесс - достаточно долгий. Мы уже много чего добились, но существует и некоторое сопротивление. Потому что кто-то будет больше зависеть от другого, как мне кажется. Но мы все преодолеем, надо сконцентрироваться на положительных сторонах.

Алексей Овчинников: Что ж, будем концентрироваться и ждать лучшего, как обычно. Следующее, о чем хотелось бы поговорить: 19 сентября планируется встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и представителей регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей. Очень интересно послушать, о чем будет идти речь на этой встрече? Какие проблемы будут обсуждаться?

Александр Козловский: Это продолжение череды встреч с администрацией. В этой встрече будет принимать участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В Великих Луках подобная встреча произошла буквально неделю назад, с предпринимателями, производственниками, членами РСПП. Основные задачи встреч - донести до предпринимателей те возможности, которые сегодня существуют. Ознакомить с инструментами для роста, которые можно использовать для развития производственной базы, для расширения рынка сбыта. Мне кажется, об этом необходимо говорить, говорить и говорить. И чем больше - тем больше возможностей будет у предпринимателей использовать эти инструменты, которые надо вовремя доводить.

Инструменты - это и федеральные, и региональные меры поддержки. О чем мы говорили - это те проблемные вопросы, с которыми сталкивается сам производитель, в основном – они индивидуальны, частного характера. Поэтому и нужны такие встречи, чтобы можно было дотянуться до каждого производителя. И, мне кажется, для администрации, для губернатора это нужно, чтобы ознакомиться с проблемами, с которыми сталкивается производитель, и, по возможности, оказать поддержку. И таких проблем - достаточно много. Все вопросы, которые были подняты, - на карандаше у губернатора. И, я думаю, эти встречи продолжатся. Ближайшая встреча планируется 19 сентября в Пскове. Уверен, она будет конструктивной и позитивной.

Алексей Овинников: А какие-то итоги будут подводиться по предыдущим встречам?

Александр Козловский: Конечно. Во-первых, будет вестись протокол. Во-вторых, все возникающие вопросы губернатор берет себе в работу. Какие-то - дает для отработки своим заместителям или руководителям профильных комитетов. Многие вопросы - не такие сложные, и их можно решить в рабочем порядке достаточно быстро на таких встречах. Я уверен, встречи надо продолжать проводить для производственников и членов РСПП. Это возможность пообщаться с руководителем региона, а для руководителя региона - донести свою позицию. Вплоть до того, какие меры поддержки необходимы, актуальны. Все мы должны жить в одном времени и измерении. Должны понимать проблемы друг друга. Поэтому такие встречи уже стали более частыми, плановыми. И самое главное - должны, как вы подчеркнули, решать конкретные задачи.

Алексей Овчинников: Встречи должны быть не только регулярными, но еще и продуктивными. Кстати, мы сегодня много говорим о различных инструментах для бизнеса. И Российский союз промышленников и предпринимателей - тоже своего рода такой же инструмент. Насколько он эффективен? Насколько помогает решать проблемы промышленников и предпринимателей?

Александр Козловский: Это общественная организация. Она не содержится на государственные деньги. Это некий клуб, который был создан давно-давно. Сейчас у руля - Александр Николаевич Шохин. Он на своем уровне постоянно провидит встречи с президентом и имеет возможность донести чаяния предпринимателей до руководителя нашей страны. А здесь - в регионе - аналогично: встреча с губернатором, руководителем региона. И так по стране в целом. Но здесь не нельзя исключать тот эффект, что мы постоянно встречаемся. У нас есть возможность обмениваться опытом, «подсматривать» друг у друга. Пользоваться технологиями, которые применяются на соседних предприятиях. Также - решать проблемы, которые возникают у каждого. И если кому-то необходима помощь в организации производственных процессов или в выполнении какого-то заказа, то мы готовы откликнуться, оказать поддержку. Так что это весьма действенный инструмент, помощь любому промышленнику.

Алексей Овчинников: А на заседаниях РСПП вы обсуждаете состояние экономики в целом? Состояние экономики Псковской области? Как сами предприниматели оценивают текущее экономическое состояние, нынешнее положение дел?

Александр Козловский: Я недавно посещал местные предприятия. Они показывают уверенный рост, развиваются, строятся новые… У некоторых производственников организовываются новые рабочие места. Говорят, а где мы будем брать рабочую силу? Мы и такие вопросы решаем. Решаем и вопросы образования. Псковский государственный университет подключен к этой работе. Мы живем в одной стране, в России - на планете Земля - и понимаем, что мы зависимы от этих тенденций. Если прогнозируют мировой спад экономики - то мы тоже будем от этого как-то зависеть. Хотя у каждого всегда есть возможность расширить номенклатуру, производить другие продукты. Уменьшить зависимость спада за счет каких-то специальных мер, которые можно применить на отдельно взятом предприятии. Если предприятие не очень хорошо себя чувствует - то здесь и нужна поддержка администрации области. У нас всегда есть возможность пообщаться с администрацией, и нас слышат: зачастую какие-то предприятия получают новых инвесторов. Например, «Псковкабель». Предприятие - тоже живой организм. Он не всегда себя хорошо чувствует. К сожалению, переживает различные моменты. Но здесь самое главное - оказать ему своевременную помощь, поддержку. Даже в поиске инвестора. Это все-таки задача региональных властей: сохранить рабочие места, сохранить предприятие, дать возможность развиваться. Задачи Российского союза промышленников и предпринимателей - схожи.

Алексей Овчинников: Понятно. Вы упомянули, что эксперты нас пугают тем, что, возможно, в следующем году нас ждет очередной экономический кризис. Мировой. А специалисты Высшей школы экономики поговаривают еще и о внутреннем российском кризисе. То есть либо одно, либо другое - ни от чего мы не застрахованы. Как вы считаете, насколько эти прогнозы оправданы и стоит ли к ним готовиться промышленникам, производственникам?

Александр Козловский: Конечно, надо готовиться, надо внимательно изучать. Каждая отрасль переживает кризис по-своему. Какая-то - раньше, какая-то - позже. Но всегда есть время подготовиться. За такими прогнозами необходимо следить. От руководителей предприятий нужны: интуиция и правильные действия. Если в мире происходит кризис, то взятая отдельно страна будет тоже подвержена влиянию этого кризиса. Мы живем в России, не на другой планете, не в другой экономике. Экономика мировая у нас примерно одинаковая. Поэтому здесь надо прислушиваться, внимательно изучать свою отрасль и предпринимать меры, которые бы смягчили влияние кризиса. Но меры эти у каждого - свои. Кто-то занимается инновационными продуктами, находит ниши, создает новые рынки, продукты. Кто-то сливается с другими компаниями. Здесь инструментов достаточно много. Кто что выберет.

Алексей Овчинников: А вам не кажется странным, что на этом фоне слухов о ближайшем кризисе появляется инициатива по введению в России четырехдневной рабочей недели? Уместно ли сейчас об этом вести речь?

Александр Козловский: Если это вопрос о моем отношении к четырехдневной рабочей неделе, то я отношусь к этому негативно, как и мои коллеги, члены РСПП, производственники. Они однозначно скажут, что так просто четырехдневную неделю вводить нельзя. Надо все-таки подумать, осмыслить, каким образом это повлияет на экономику предприятия. С одной стороны, как мы говорим, - у граждан появится больше свободного времени. Они будут больше отдыхать, больше заниматься своими делами. Это все здорово! Но здесь надо понимать, каким образом будет производиться оплата труда. Как это повлияет на рентабельность? Как это повлияет на конкурентоспособность предприятия? Потому что многие уже интегрировались в мировую экономику, занимаются экспортом. И если не будет меняться зарплата, как это предполагается, - надо понять, как фонд оплаты труда вырастет. А если на производственном предприятии идет некий рост, и вводят четырехдневную рабочую неделю? Что тогда нужно? Брать дополнительных рабочих, вводить вторую третью смену? Здесь вопрос непростой. Его надо изучать. И если к этому идти - то, наверное, в будущем мы к этому придем. И здесь, наверное, все-таки речь о том, когда будет цифровая экономика, когда роботы заменят людей, будет все компьютеризировано. Тогда даже, может, еще короче рабочая неделя будет. Но на сегодняшний день нужно еще раз внимательно к этому подойти. Чтобы это негативно не повлияло на предприятия, потому что у многих существуют бизнес планы, которые касаются развития предприятия. И здесь такие резкие шаги могут привести к тому, что планы будут нарушаться.

Алексей Овчинников: В общем, в четырехдневной рабочей неделе нет ничего зазорного, с точки зрения мечтаний о лишнем выходном, но, с точки зрения работы предприятий, с точки зрения текущего состояния экономики, не сегодня нам об этом думать…

Александр Козловский: Есть еще такой момент. Если у нас возникнет дополнительный выходной - это лишний раз магазины, новые походы за покупками. При сохранении той же заработной платы сможем ли мы покупать больше? Наверное, нет! Об этом тоже надо думать. Необходимо дать возможность людям зарабатывать достойно, чтобы им хватало и на отдых, и на предметы первой необходимости, и на поездки, и на туризм. А для этого необходимо создавать новые рабочие места, чтобы образовывались новые современные высокопроизводительные предприятия. И я пока не понимаю, как «четырехдневка» будет вписываться в планы развития промышленности.

Алексей Овчинников: Если говорить о планах по развитию - то сейчас в Псковской области верстается стратегия социально-экономического развития до 2035 года. Говорится, что там будут отражены задачи и направления, ключевые точки роста. В общем, все то, за счет чего наша Псковска область будет жить и развиваться. И смущает, что все это в условиях постоянно меняющейся экономики, нестабильной геополитики. Имеет ли смысл такое долгое планирование? Обычно у нас строят планы на 3 - 5 лет максимум. А тут замахнулись аж на 15. Насколько в действительности необходима такая работа по долгосрочному социально-экономическому планированию?

Александр Козловский: Вообще, горизонт планирования человечества постоянно растет. Это помогает предвидеть будущее. Понятно, что мы не можем расписать детали: что будет через 50 - 80 лет. Но сегодня мы можем определить общие черты. И мы должны понимать, что планы развития - это не что-то такое бронзовое, гранитное. Понятно, что в современных условиях мы меняемся. У нас постоянно происходит новое обновление, и все эти планы мы можем тоже менять: то, что, как мы говорим, будет через лет 50 - 80. В некоторых странах горизонт планирования доходит до 80 лет, и в этом нет ничего фантастичного, это не Герберт Уэллс (английский автор романов «Машина времени», «Человек-невидимка», «Война миров»). Это реальные планы экономики западных стран. У кого - 50 лет, у кого - 35. Мы планируем на 15 лет вперед - это нормально. Мы должны расширять горизонты, заглядывать за них. И это толкает менять темпы развития, планы, о которых мы сегодня говорим. И если произойдет то, что, как мы думали, должно случиться через 10 или 15 лет - ничего страшного. Хуже будет, если мы вообще не будем думать об этом, а оно возьмет и придет. Поэтому такую стратегию развития региона я только приветствую, и она должна быть в любой организации.

На любом производственном предприятии, и у страны, и у регионов в отдельности - то же самое. Мы должны описывать свое будущее, в котором хотели бы жить. Делая это, мы понимаем сегодняшние проблемы, что и как нам надо сделать в первую очередь, чтобы их решить. Должны решить проблемы с дорогами, с медициной, с образованием, со строительством нового жилья. Эти проблемы до сих пор актуальны. Если мы говорим о развитии туристической отрасли в нашем регионе, то понимаем, что необходимо проводить реставрацию памятников, которые у нас сегодня есть. И шаги к этому предпринимаются уже сегодня. Поэтому этим надо заниматься. И чем больше людей будет в это вовлечены - тем быстрее все будет осуществляться.

Алексей Овчинников: Что касается планов - возникает вопрос о том, а откуда будут брать на них деньги. Понятно, что благодаря этой стратегии мы, наверное, увидим, как привлекать дополнительные средства своими силами, производить некую доходную базу бюджета. Но пока мы все-таки являемся дотационным регионом, и для нас очень важен вопрос помощи из федерального бюджета.

Вы неоднократно говорили о необходимости выравнивания бюджетной обеспеченности регионов. По данным Министерства финансов, в прошлом году разница между обеспеченными и необеспеченными - была достаточно внушительной, семикратной. Все это влияет на качество предоставляемых социальных услуг: медицинских, образовательных и прочих. То есть на качество жизни в целом. Какие-то шаги предпринимаются в правительстве, в Госдуме, чтобы сократить этот разрыв?

Александр Козловский: Конечно, да. Сейчас - в преддверии принятия очередного бюджета - будут проходить парламентские слушания, круглые столы, как раз связанные с развитием региона. Вы правильно говорите, что у нас, к сожалению, мало регионов, которые сами себя обеспечивают. И здесь необходимо доносить ту мысль, что страна гармонично развивается в том случае, если развиваются все ее регионы. И многие страны через это проходили! Невозможно развивать столицы или крупные города, забывая о небольших регионах. Таких, как Псковская, Новгородская, Смоленская области. Мне кажется, губернатор Михаил Юрьевич Ведерников тоже это понимает. И если возвращаться к предыдущему вопросу - о стратегии развития, то надо сказать, что эти шаги к всеобщему пониманию - общественности, депутатов и исполнительной власти - сегодня доводятся через организацию различных обучающих программ, которую наш регион периодически осуществляет. Это возможность обменяться мнениями, привлечь общественность к этому обсуждению.

И, если продолжать о стратегии развития региона, сделать то, что было создано, близким к реальности, и чтобы это, в первую очередь, удовлетворяло жителей Псковской области. Поэтому когда все прорисовывается тогда - появляется вопрос: а как мы будем это все финансировать? C одной стороны, как вы говорите, регион - дотационный. И я, например, сконцентрировался бы на том, что необходимо нам научиться зарабатывать деньги самим: через налоги, через организацию новых и развитие существующих производств. И это должно быть первоочередным во всех наших планах стратегического развития. Это то, что сегодня нужно учитывать правительству РФ. Регионы, не имеющие достаточного собственного финансирования, необходимо поддерживать. Нельзя допускать, чтобы они стали еще слабее, а вместе с этим сильные становились еще сильнее. Это, конечно, здорово, когда сильный становится еще сильнее, но все равно: надо достаточно внимания уделять и регионам, которые еще являются дотационными. И у каждого - свой путь развития.

В Псковской области, я считаю, путь развития - это сельское хозяйство, производственные предприятия, машиностроение, переработка сельскохозяйственной продукции и, конечно же, туризм. Туризм необходимо использовать, мне кажется, и мы еще слабо понимаем, сколько он может приносить нам доходов. Некоторые страны за счет туризма живут, хотя сами по территории - меньше Псковской области. И памятников культурного наследия в таком количестве, как у нас: около 5 тысяч - в тех странах гораздо меньше. Мне кажется, туризм - это потенциал, который мы до конца не раскрыли. Люди должны приезжать не только в Псков, Изборск, Пушкинских Горы и в те населенные пункты нашего региона, которые на слуху как в нашей стране, так и за рубежом. В Псковской области есть такие места, о которых даже мы - жители региона - не все знаем. И карта этих мест должна появиться! Их надо восстанавливать. Надо задерживать здесь туристов, чтобы они не жили здесь 3 - 4 дня, а останавливались на 2 - 3 недели и возвращались за новыми впечатлениями.

Алексей Овчинников: Псковские «легкопромышленники» просят и о них не забывать.

Александр Козловский: Легкая промышленность у нас традиционно находится в Пскове. И я знаю ряд предприятий, причем - достаточно успешных. Ведь их продукция известна не только на территории России, но и за рубежом. Они должны развиваться! Им необходимо уделять внимание! Здесь абсолютно вас поддерживаю. Мы готовы над этим работать!

Алексей Овчинников: Александр Николаевич, к сожалению, время нашего эфира подошло к концу. Не все темы мы успели раскрыть, поэтому надеюсь снова увидеть вас в нашей студии. Обязательно обсудим еще много чего интересного, что касается экономики, социальной жизни и прочего.

Александр Козловский: Всегда рад.

Алексей Овчинников: Спасибо вам, до свидания.

Александр Козловский: До свидания.