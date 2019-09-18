Экономика

Минфин решил увеличить расходы казны в 2020 году на 1,2 трлн рублей

Расходы казны в 2020 году могут быть увеличены на 1,2 трлн рублей по сравнению с текущим годом. Об этом говорится в проекте федерального бюджета, с которым ознакомились «Известия».

Отмечается, что в 2020 году при доходах в 20,4 трлн рублей на нужды страны будет потрачено 19,5 трлн рублей.

«Впервые за многие годы мы проиндексируем материнский капитал. Также на семь с небольшим процентов увеличатся пенсии, вырастут пособия и так далее», - заявил источник, близкий к Минфину.

Эксперты считают, что необходимость увеличения государственных затрат назрела давно, поскольку экономика справилась с последствиями кризиса. Кроме того, этот шаг говорит о либерализации бюджетной политики.

При этом в приоритете сейчас - мероприятия по улучшению демографической ситуации.