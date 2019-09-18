Экономика

Кефир и молоко псковичи могут приобрести дешевле в магазинах сети «Магнит» до 25 сентября

До 25 сентября включительно во всех магазинах федеральной сети «Магнит», расположенных в Псковской и Новгородской областях, а также в областных центрах этих регионов, будут действовать сниженные цены на ряд товаров из ассортимента торговой марки «Прасковья Молочкова».

В частности, в ближайшие дни можно приобрести дешевле, чем обычно, кефир жирностью 2,5% в бутылках ПЭТ. Его стоимость составляет 56,90 рублей.

Кроме того, до 25 сентября жители Пскова и области могут приобрести в «Магнитах» молоко жирностью 3,2% (0,9 кг, в ПЭТ-бутылке) по цене всего 54,90 рублей.

Кстати, о пользе молока многие знают, а вот о том, насколько важно иметь в рационе кефир, известно меньше. Восстанавливаем справедливость: кефир содержит много кальция и фосфора. Порция из 175 граммов кефира содержит около 20% рекомендуемой суточной нормы кальция, который отвечает за строение костной ткани и зубов.

Кефир богат антиоксидантами, неслучайно его называют напитком долгожителей. Свободные радикалы повреждают клетки, что приводит к преждевременному старению организма. А ежедневное употребление продуктов, богатых антиоксидантами, замедлит этот процесс и сохранит молодость.

Кефир хорошо пить после рабочего дня. Напиток отлично расслабляет и успокаивает.

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