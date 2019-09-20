Экономика

Инфляция в СЗФО продолжает снижаться

Годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) в августе 2019 года продолжила снижение и составила 4,2% после 4,5% в июле. В целом по России годовая инфляция уменьшилась с 4,6 до 4,3%, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

В округе цены на половину товаров и услуг потребительской корзины в августе увеличились в годовом выражении не более чем на 4%. При этом немного выросла доля товаров и услуг, цены на которые не изменились или снизились.

«В августе инфляция замедлилась, в основном, благодаря снижению темпов прироста цен на продовольствие, что связано с расширением предложения овощей и мясной продукции на рынке Северо-Запада. Заметное влияние на инфляцию оказала также сдержанная динамика спроса со стороны жителей округа, что отразилось в ценах на непродовольственные товары и услуги», – прокомментировала ситуацию начальник Северо-Западного ГУ Банка России Ирина Петрова.

Годовая продовольственная инфляция в СЗФО в августе 2019 года снизилась до 4,8 с 5,4% в июле. Наибольший вклад в ее снижение внесли овощи. В августе расширилось предложение продукции нового урожая, в том числе благодаря более ранней уборке овощей в регионах округа, в результате чего подешевели картофель, свекла, морковь. Замедлился рост цен на помидоры и огурцы, урожай которых, в частности, в тепличном хозяйстве отдельных регионов Северо-Запада, а также страны в целом заметно вырос.

Производство свинины в регионах округа увеличилось, что в значительной степени замедлило рост цен на мясные продукты. По оценкам Минсельхоза, в целом по итогам 2019 года в России ожидается увеличение производства свинины, что будет способствовать снижению цен на нее.

Годовая непродовольственная инфляция в августе составила 3,3% после 3,5% в июле. Это отчасти обусловлено снижением цен на парфюмерно-косметические товары, а также замедлением роста цен на легковые автомобили в годовом выражении из-за сдержанной динамики спроса. Кроме того, в условиях роста насыщения рынка снизились цены на отдельные виды электроники и бытовой техники: смартфоны, телевизоры, компьютеры.

Годовая инфляция в сфере услуг в августе снизилась до 4,2% после 4,4% месяцем ранее. Этому способствовала динамика цен на зарубежные туристические поездки в связи со снижением спроса в условиях некоторого ослабления рубля. Также замедлился рост тарифов на услуги мобильной связи, в частности, абонентской платы относительно высокого уровня прошлого года.

Вместе с тем, быстрее в годовом выражении в августе по сравнению с июлем дорожали услуги пассажирского транспорта. Это обусловлено повышением стоимости проезда в купейных вагонах поездов дальнего следования на фоне низкой базы прошлого года.

В восьми из десяти регионов СЗФО годовая инфляция в августе замедлилась. В Ленинградской и Новгородской областях осталась на июльском уровне. Наиболее высокий на Северо-Западе уровень инфляции в августе 2019 года сохранялся в Республике Коми – 5,9%. Она замедлилась после 6,6% в июле благодаря снижению темпов прироста цен на овощи и мясные продукты, а также на услуги воздушного транспорта. Замедление роста цен на овощи связано с поступлением нового урожая овощей «борщевого набора» из южных регионов России. Сельхозпредприятия республики после преодоления последствий птичьего гриппа 2018 года увеличили производство мяса птицы, что повлияло на динамику цен на мясные продукты. Замедление роста цен на авиабилеты связано с выравниванием тарифов перевозчиками региона.

Самая низкая в округе инфляция по-прежнему наблюдалась в Вологодской области (3,4%), также, главным образом, за счет насыщения рынка овощами свежего урожая.

Годовая инфляция в Санкт-Петербурге, вносящем основной вклад в экономику округа, также была одной из самых низких и составила 3,9% после 4,3% в июле 2019 года. Замедление инфляции в Санкт-Петербурге в первую очередь связано со снижением темпов прироста цен на овощи и мясные продукты, предложение которых в августе возросло. Инфляция на непродовольственные товары также снизилась (с 3,6 до 3,2%), что, главным образом, обусловлено уменьшением спроса на парфюмерно-косметические товары. Этот же фактор оказал основное влияние на снижение инфляции в сфере услуг, в частности, на динамику цен на зарубежные туристические поездки.

С учетом фактической динамики инфляции Банк России снизил прогноз годовой инфляции в целом по России по итогам 2019 года с 4,2-4,7% до 4,0-4,5%. В дальнейшем, по прогнозу Банка России, годовая инфляция останется вблизи 4%.