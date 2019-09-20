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Экономика

В Госдуме предложили меры по увеличению региональных бюджетов

24.09.2019 10:03|ПсковКомментариев: 0

Регионам предложили вернуть 1 процент ставки налога на прибыль не в 2025, а в 2021 году - соответствующий законопроект, который планируется внести в Госдуму во вторник, разработал депутат от КПРФ Михаил Щапов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Изменения предлагается внести в Налоговый кодекс РФ.

В настоящее время ставка налога на прибыль - 20 процентов. В пояснительной записке к документу говорится, что до 2017 года 18 процентов от неё оставались в регионах, а 2 процента перечислялись в федеральный бюджет.

Теперь же в региональных бюджетах остаётся 17 процентов. В федеральный бюджет перечисляется 3 процента.

По словам Щапова, по итогам прошлого года из-за такой меры промышленно развитые субъекты Российской Федерации потеряли почти 200 миллиардов рублей. Изначально 1 процент налога на прибыль изымался до 2020 года. В 2018 году изъятие продлили до 2024 года.

Парламентарий полагает, что реализация законопроекта позволит стимулировать развитие экономик регионов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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