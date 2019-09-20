«Неприниматели»: стартовала новая рекламная кампания банка «Открытие» для малого и среднего бизнеса

23 сентября стартовала новая рекламная кампания банка «Открытие» в поддержку кредита «Универсальный» со ставкой 9,5% для компаний малого и среднего бизнеса.
Процентная ставка распространяется на суммы от 20 млн рублей. Особенно выгодные условия предлагаются представителям среднего бизнеса: начиная со 100 млн рублей ставка по кредиту составит 9%. При этом максимальная сумма кредита не ограничена, рассмотрение заявок займет от одного дня.
Это люди, которые делают свое дело вопреки обстоятельствам. Для них это новые возможности для создания или развития успешного бизнеса. Среди героев кампании - сооснователь сервиса для организации путешествий OneTwoTrip Леонид Рябоштан, создатель сервиса доставки рыбы и морепродуктов Fishmart Светлана Кроткова, генеральный директор производителя детских игрушек «Десятое королевство» Маргарита Мусатова и амбассадор банка «Открытие», создатель бренда аудиотехники Z, музыкант и продюсер Василий Вакуленко (Баста).
Малый и средний бизнес - один из ключевых сегментов для банка «Открытие». В «Открытии» обслуживается 190 тысяч активных клиентов в сегменте МСБ.
В 2018 году «Открытие» выдал кредитов компаниям малого и среднего бизнеса (МСБ) на сумму 60 млрд рублей, общий объем финансирования в этом году составит 160 млрд рублей. До конца 2020 года Банк предоставит кредитов компаниям МСБ в рамках утвержденной стратегии на сумму 500 млрд рублей.
Рекламная кампания на ведущих телеканалах страны продлится до 31 октября, в диджитал-каналах - до конца осени.