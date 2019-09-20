Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Обувь для осенней непогоды
Кооперация производства и науки
Дом от А до Я
Осенний марафон 2 - 30 сентября
и снова #Пушкинбал
Проверьте дымоход и вентиляцию!
Телефон прямого эфира 56-73-72
Тёмная лошадка кому быть главой?
Дойная корова или опора?
все о текстильном ПЭТ
 
 
 
ещё Экономика 20.09.2019 14:260 Рядом с домом: «Деревня Соловьи» открыла еще один магазин в Пскове 26.09.2019 11:140 Ретейлер X5 объявил о массовом закрытии гипермаркетов «Карусель» 26.09.2019 11:070 «Неприниматели»: стартовала новая рекламная кампания банка «Открытие» для малого и среднего бизнеса 26.09.2019 08:370 Россиян могут заставить доплачивать за хранение валюты в банках 26.09.2019 08:120 Налог с криптовалют может появиться в России 25.09.2019 14:182 Псковичей приглашают за деликатесами от «Деревни Соловьи»
 
 
 
Самое популярное 23.09.2019 21:171 Стали известны подробности ДТП в Великолукском районе, где погиб ребенок 24.09.2019 09:0716 Отопительный сезон в Псковской области начнется раньше срока 26.09.2019 08:1115 Уголовное дело возбуждено в отношении лидера псковских профсоюзов Ульяны Михайловой 23.09.2019 14:155 Во все микрорайоны Пскова 24 сентября тепло подадут одновременно 25.09.2019 08:220 На три дня закроют для движения участок улицы Горького в Пскове
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

«Неприниматели»: стартовала новая рекламная кампания банка «Открытие» для малого и среднего бизнеса

26.09.2019 11:07|ПсковКомментариев: 0

23 сентября стартовала новая рекламная кампания банка «Открытие» в поддержку кредита «Универсальный» со ставкой 9,5% для компаний малого и среднего бизнеса.

Процентная ставка распространяется на суммы от 20 млн рублей. Особенно выгодные условия предлагаются представителям среднего бизнеса: начиная со 100 млн рублей ставка по кредиту составит 9%. При этом максимальная сумма кредита не ограничена, рассмотрение заявок займет от одного дня.

В основе кампании реальные истории «непринимателей» - клиентов банка «Открытие».

Это люди, которые делают свое дело вопреки обстоятельствам. Для них это новые возможности для создания или развития успешного бизнеса. Среди героев кампании - сооснователь сервиса для организации путешествий OneTwoTrip Леонид Рябоштан, создатель сервиса доставки рыбы и морепродуктов Fishmart Светлана Кроткова, генеральный директор производителя детских игрушек «Десятое королевство» Маргарита Мусатова и амбассадор банка «Открытие», создатель бренда аудиотехники Z, музыкант и продюсер Василий Вакуленко (Баста).

«Предприниматели постоянно развиваются: рискуют, меняют подход, идут против сложившихся моделей бизнеса и строят новые. Они не принимают, что достигли предела и двигаются вперед. Не принимать, а предпринимать, именно такой путь выбирают неприниматели. Банк «Открытие» поддерживает малый и средний бизнес в реализации ярких и смелых проектов, предлагая выгодные долгосрочные кредиты на развитие бизнеса», - комментирует заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова.

Малый и средний бизнес - один из ключевых сегментов для банка «Открытие». В «Открытии» обслуживается 190 тысяч активных клиентов в сегменте МСБ.

Кредитование и программы финансирования предпринимателей - один из приоритетов банка.

В 2018 году «Открытие» выдал кредитов компаниям малого и среднего бизнеса (МСБ) на сумму  60 млрд рублей, общий объем финансирования в этом году составит 160 млрд рублей. До конца 2020 года Банк предоставит кредитов компаниям МСБ в рамках утвержденной стратегии на сумму 500 млрд рублей.

Рекламная кампания на ведущих телеканалах страны продлится до 31 октября, в диджитал-каналах - до конца осени.

Теги: #Банк Открытие
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Беспокоит ли вас массовая ликвидация пешеходных переходов в Пскове?
В опросе приняло участие 125 человек
26.09.2019, 11:450 Депутаты Псковского областного Собрания встретились с представителями ОЖД 26.09.2019, 11:321 Что будет с пенсиями? 26.09.2019, 11:220 Военные комиссариаты обеспечат доступом в интернет за 145 млрд рублей 26.09.2019, 11:160 Определена организация, которая построит светофор на проспекте Энтузиастов в Пскове
26.09.2019, 11:140 Ретейлер X5 объявил о массовом закрытии гипермаркетов «Карусель» 26.09.2019, 11:070 «Неприниматели»: стартовала новая рекламная кампания банка «Открытие» для малого и среднего бизнеса 26.09.2019, 10:530 По семейным обстоятельствам: две кофточки с окнами на юг 26.09.2019, 10:470 В России предложили новый способ борьбы со снегом на дорогах
26.09.2019, 10:440 Ветеран Латышского легиона СС стал фигурантом дела об оправдании карательных операций нацистов в Псковской области 26.09.2019, 10:412 Сити-менеджер Пскова: Нужно стремиться к тому, чтобы жильцы сами устанавливали температуру в доме 26.09.2019, 10:161 Пусть бегут неуклюже: хроника закрытия пешеходных переходов в Пскове 26.09.2019, 09:540 Божественную литургию в Троицком соборе в день Воздвижения Креста Господня сослужит митрополит Тихон
26.09.2019, 09:420 Саша Ветров выступит с концертом в псковском «ТИРе» 28 сентября 26.09.2019, 09:331 Эксперты назвали число сортирующих мусор россиян 26.09.2019, 09:142 С понедельника будет закрыт для движения участок улицы Кузнецкой в Пскове 26.09.2019, 09:100 Музей мостов откроется после переезда в центре Петербурга
26.09.2019, 09:040 Водитель «БМВ» совершил наезд на выскочившего на дорогу ребенка в Острове 26.09.2019, 08:570 83-летняя бабушка потерялась в гдовских лесах 26.09.2019, 08:370 Россиян могут заставить доплачивать за хранение валюты в банках 26.09.2019, 08:230 В России 9% горючего на заправках оказалось суррогатом
26.09.2019, 08:120 Налог с криптовалют может появиться в России 26.09.2019, 08:1116 Уголовное дело возбуждено в отношении лидера псковских профсоюзов Ульяны Михайловой 25.09.2019, 23:255 Отведенных денег не хватит - замглавы администрации Пскова о ремонте Детской музыкальной школы № 5 25.09.2019, 23:020 Минфин опубликовал проект государственного бюджета на три года
25.09.2019, 22:412 Александр Коновалов назвал первопричину проблем, связанных с медициной в псковских школах 25.09.2019, 22:190 Кукла Барби стала «гендерно-нейтральной» 25.09.2019, 21:530 Известная писательница встретилась с псковскими школьниками 25.09.2019, 21:340 Александр Коновалов: Учитывая закрытие «Ростка», сделать детсад на Кузнецкой - идеальное решение
25.09.2019, 21:340 Проект «Дорогою добра» стартовал при псковском храме Василия Великого 25.09.2019, 21:129 Замглавы администрации Пскова: Руководитель школы должен быть хозяйственником, а не педагогом 25.09.2019, 20:511 ПсковГУ приглашает на интенсивные курсы по подготовке к ЕГЭ 25.09.2019, 20:293 В ближайшее время планируется закрыть еще два пешеходных перехода в Пскове
25.09.2019, 20:080 Эта больная тема нам близка - псковские власти собираются строить по 1 - 2 школьных стадиона в год 25.09.2019, 19:470 «…Веселый сад, где вместе Флора и Помона» открывает для своих гостей музей-заповедник «Михайловское» 25.09.2019, 19:250 Замглавы администрации Пскова: В эксплуатацию нужно ввести около 6 школ по тысяче мест 25.09.2019, 19:140 Второй клубный концерт «Доброго рока» пройдет в клубе TIR 5 октября
25.09.2019, 18:540 Ущерб за нарушение лесного законодательства взыскан приставами с жителя Бежаницкого района 25.09.2019, 18:430 Полиция ведет розыск великолучанина, пропавшего после освобождения из мест лишения свободы 25.09.2019, 18:290 Первичная профсоюзная организация МП Пскова «Лифтомонтажсервис» примет участие в конкурсе «ПрофПрактики» в трех номинациях 25.09.2019, 18:160 Полицейские провели для детей тематический флешмоб
25.09.2019, 18:050 Как бесплатно проверить, находится ли квартира в залоге? 25.09.2019, 17:571 Более 4 тыс деревьев посадят в рамках акции «Живи, лес!» в Псковской области 25.09.2019, 17:560 От -3 до +14 градусов прогнозируют в Псковской области в четверг 25.09.2019, 17:452 Андрей Турчак: Данные геолокации о местонахождении людей должны использоваться только для поиска пропавших граждан
25.09.2019, 17:410 В Псковской области первоклассников посвятили в пешеходы 25.09.2019, 17:400 Индивидуальные предприниматели обязаны уплатить страховые взносы до 31 декабря 25.09.2019, 17:300 Одна из псковских организаций вышла на аукцион по строительству школы на Юбилейной 25.09.2019, 17:270 В Порхове задержан мужчина, пытавшийся похитить духи из магазина
25.09.2019, 17:180 Прослушивание чтецов на конкурс «Чернильница» состоится 9 октября 25.09.2019, 17:100 Работников дошкольного образования Пскова поздравили с профессиональным праздником 25.09.2019, 17:060 В Великих Луках полицией у местного жителя изъято более полукилограмма конопли 25.09.2019, 17:030 Пять фальшивых купюр достоинством 5000 рублей обнаружены в Псковской области
25.09.2019, 16:520 Более 120 человек обратились в Центр бесплатной юридической помощи «Земляки» 25.09.2019, 16:440 Судебные приставы получат новый статус 25.09.2019, 16:410 Определен состав жюри кастинга конкурса «Мисс Россия» - «Мисс Псков 2019» 25.09.2019, 16:410 В Псковской области установили воров, похитивших трактор, сварочный аппарат и лестницу
25.09.2019, 16:380 ВТБ запускает мобильного оператора ВТБ Мобайл 25.09.2019, 16:370 Полиция проверит детские образовательные организации после трагедии в Великолукском районе 25.09.2019, 16:330 За семьей 12-летнего псковского школьника, сбежавшего из дома, будет следить комиссия по делам несовершеннолетних 25.09.2019, 16:310 Молодые профсоюзные активисты Великих Лук обсудили план работы на ближайшие три месяца
25.09.2019, 16:310 Псковичей просят помочь в поисках пропавшего жителя Пензенской области 25.09.2019, 16:126 Реплика Донецкого: Брячак vs Алексеенко 25.09.2019, 15:490 У нас нет ничего - псковичи просят установить детскую площадку для детсада на Яна Райниса 25.09.2019, 15:420 Tele2 выходит на биржу
25.09.2019, 15:352 Платное медобслуживание в Пскове станет темой пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 25.09.2019, 15:270 Владимир Яников встретился с жителями деревни Самолва 25.09.2019, 15:231 В Псковской области клуб охотников и рыболовов заплатит 800 тысяч рублей за неуплату штрафа в срок 25.09.2019, 15:210 Библиотеки Пскова приглашают на бесплатные кинопоказы фестиваля «Книжная яблоня»
25.09.2019, 15:142 Приставам могут разрешить ломать дверь для проверки перепланировки 25.09.2019, 15:122 В Псковском городском суде продолжается допрос свидетелей обвинения по делу Кузнецова 25.09.2019, 14:543 Замглавы администрации Пскова о ремонте технического лицея: Таких денег у нас просто нет 25.09.2019, 14:451 Стало известно, куда россияне смогут дешево слетать на Новый год
25.09.2019, 14:380 Группы RaZmotchiki Katushek & СККУП выступят в псковском клубе «ТИР» 27 сентября 25.09.2019, 14:320 «Двое на одного» с Александром Коноваловым. ВИДЕО 25.09.2019, 14:290 Концерт, посвященный Международному дню пожилых людей, пройдет в ПОУНБ 4 октября 25.09.2019, 14:182 Псковичей приглашают за деликатесами от «Деревни Соловьи»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.