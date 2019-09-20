Экономика

Ретейлер X5 объявил о массовом закрытии гипермаркетов «Карусель»

Фото: Ермохин Сергей

X5 Retail Group закроет 20 гипермаркетов «Карусель» к 2022 году. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщили в пресс-службе компании. Отмечается, что наблюдательный совет ретейлера принял решение о трансформации сети.

«Мы приняли решение провести трансформацию гипермаркетов из-за сложностей, с которыми сталкивается этот формат в целом, например, давлением со стороны онлайн-торговли, а также нашего желания сконцентрироваться на магазинах у дома и супермаркетах, которые более востребованы среди покупателей. Быстрорастущий онлайн-сервис Perekrestok.ru позволяет нам предлагать эффективную альтернативу покупателям "Карусели" в части миссии "закупка впрок"», - отметил главный исполнительный директор Х5 Игорь Шехтерман.

В частности, 34 гипермаркета «Карусель» будут трансформированы в супермаркеты большого формата и перейдут под управление «Перекрестку». Этот процесс планируют завершить к началу 2021 года. 37 гипермаркетов продолжат работать под брендом «Карусель».

«Негативный эффект от запланированной передачи и закрытия магазинов на чистую прибыль компании в III квартале 2019 года (по МСБУ (IAS) 17) может составить 5-6 млрд рублей без влияния на денежный поток», - рассказали в X5.

Всего в России под брендом «Карусель» работает 91 магазин, 49 из которых находятся на собственных площадях, 42 - на арендованных. В Петербурге работают 11 гипермаркетов сети.