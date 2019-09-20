Экономика

Псковская область: Инвестклимат - благоприятный. ИНФОГРАФИКА

Инвестиционные возможности Псковской области, по мнению экономистов, очень высоки. У региона есть все виды ресурсов - материальные, технические, трудовые. Одно из неоспоримых преимуществ - выгодное географическое положение: у области 790 км государственной границы сразу с тремя иностранными державами. Близость к Евросоюзу способствует росту рынков сбыта, развитию торгово-обменных связей, увеличивает потребительский потенциал.

Другая преференция - сырьевые ресурсы, еще недостаточно вовлеченные в производство: торф, глина, известняк, песчано-гравийный материал, сапропель.

Что касается инвестиционной политики, то для реализации планов социально-экономического развития властями разработан целый комплекс мер по поддержке инвесторов.

Предлагаем вам ознакомиться с ИНФОГРАФИКОЙ, посвященной инвестиционному климату в Псковской области.