Экономика

Смоленские власти оплатят инвестору из Псковской области до 70% затрат на покупку оборудования

Власти Смоленской области выделят субсидии на покупку оборудования до 70% из регионального бюджета и предоставят порядка 30 тысяч га земли для агропроекта инвесторов из Псковской области. Как сообщает РБК, об этом на международной выставке в сфере продуктов питания World Food, проходящей в Москве, заявил заместитель руководителя представительства администрации Смоленской области при правительстве Российской Федерации Мурад Расулов.

Мурад Расулов отметил, что сельское хозяйство оставется приоритетным направлением развития области, поэтому правительство намерено субсидировать бизнес в этой сфере.

«К нам планируют зайти крупные животноводческие компании из Псковской области с проектом освоения 30 тыс. га земли. Потенциал для роста молокоперерабатывающей отрасли сохраняется. Регион выделяет для этого субсидии на покупку оборудования до 70% из регионального бюджета. Многие компании, которые нацелены на российские и европейские рынки, базирующиеся в Московской области, открыли свои производства у нас, благодаря чему снизили расходы на землю и трудовые ресурсы», - рассказал он.

Смотрите также Псковская область может столкнуться с сокращением молочных хозяйств - эксперты рассказали о причинах

Напомним, в июне президент группы компаний по производству сыра «Кабош» Дмитрий Матвеев подписал на СМЭФ-2019 соглашение со Смоленской областью о строительстве в регионе нескольких молочно-товарных комплексов.

«Год назад я даже не думал об инвестициях в Смоленский регион. Но губернатор Алексей Островский не оставил мне ни одного шанса, чтобы отказать ему. А именно - это профессионализм властей региона и их заинтересованность в развитии молочной отрасли в регионе. Мы проделали серьезную подготовительную работу. Впереди нас ждет еще больше дел», - прокомментировал тогда Дмитрий Матвеев.