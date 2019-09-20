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Экономика

Конференция «Бизнес24» пройдет в Пскове 4 октября

29.09.2019 22:51|ПсковКомментариев: 0

Конференция «Бизнес24» пройдет в Пскове 4 октября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре поддержки экспорта Псковской области, это мероприятие одновременно состоится во многих городах России. Особое внимание в программе конференции будет уделено вопросам управления бизнесом с помощью информационных технологий.

Ведущим спикером выступит президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов.

Участники мероприятия первыми увидят трансляцию презентации новой версии «Битрикс24». Познакомятся с актуальными кейсами и живым опытом тех, кто уже пользуется данным инструментом: это удобная платформа для общения с клиентом, автоматизирующая многие рутинные процедуры, что позволяет значительно ускорить бизнес-процессы, повысить эффективность продаж и надежность дальнейшего сопровождения клиента.

Организаторы заявляют, что программа мероприятия будет интересна и полезна предпринимателям, владельцам бизнеса, руководителям компаний, руководителям отделов продаж, менеджерам и маркетологам.

Участие в конференции бесплатное.

Организатор - компания ITF Россия, партнер мероприятия - Торгово-промышленная палата Псковской области при участии регионального Фонда гарантий и развития предпринимательства.

Проводится при поддержке «1С-Битрикс».

Дата и время: 4 октября с 10:00 до 16:30

Место проведения: «OldEstateHotel», Псков, Верхне-Береговая ул., 4.

Регистрация по ссылке: https://b24.itfgo.com/

Дополнительная информация: +7 (495) 662 9802, info@itfgo.com.

Источник: Псковская Лента Новостей
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