Экономика

В Пскове впервые пройдет премия «Бизнес-Успех»

Форум «Территория бизнеса – территория жизни» и премия «Бизнес-Успех» пройдут в Пскове 3 октября. Самые лучшие бизнес-проекты получат символ премии – «Золотой домкрат», путевку на финал, который пройдёт в Москве и множество других призов от партнеров конкурса.

Организаторы форума «Территория бизнеса – территория жизни» – Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России», Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Общественная палата РФ. Мероприятие проводится при поддержке администрации Псковской области.

В мероприятии примут участие президент «Опоры России» Александр Калинин, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и член президиума, председатель комитета по государственно-частному партнерству «Опоры России» Максим Оводков.

Зарегистрироваться для участия в мероприятии можно ЗДЕСЬ.

На форуме состоится пленарная сессия «Территория бизнеса – территория жизни», где спикеры обсудят изменения малого бизнеса в 2019-2020 годах, как договориться с банками и найти финансовые ресурсы для развития, где малый бизнес может найти новые рынки для бизнеса и что необходимо сделать для улучшения предпринимательского климата в регионе.

На форуме в Пскове состоится презентация лучших муниципальных практик поддержки предпринимательства. Оставить заявку для участия в конкурсе муниципалитетов можно, отправив описание муниципальной практики развития предпринимательства, краткую справку о развитии предпринимательства, а также муниципальную программу поддержки предпринимательства на e-mail premia@bsaward.ru.

Также на форуме состоятся различные мастер-классы, один из которых проведет консультант по организационному развитию среднего и крупного бизнеса, владелец компании по оптимизации бизнес-процессов «Второй план» Александра Брусникина. На мероприятии состоится круглый стол на тему «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации», модератором которого является вице-президент «Опоры России», председатель комитета по туризму «Опоры России» Алексей Кожевников, а также круглый стол на тему «Национальный проект популяризация предпринимательства - реализация на местах».

В рамках кейс-конференции предприниматели будут защищать свои бизнес-проекты перед членами жюри, после чего будут выбраны лучшие, которые приедут на финал в Москву и поборются за победу на федеральном этапе премии. Финалисты премии смогут выиграть обучение на курсах Mini MBA в Университете «Синергия», обучение менеджменту в бизнес-школе «Кайдзен», гаджеты Apple от МСП банка, медиапродвижение и другие ценные призы от партнёров премии «Бизнес-Успех».

Участие бесплатное! Посетить мероприятие могут как участники, так и гости форума - достаточно лишь зарегистрироваться на сайте по этой ссылке: https://bsaward.ru/2019/pskov/?smi=1.

О премии

С 2011 года в поддержку Национальной премии «Бизнес-Успех» был проведен 91 межрегиональный форум, которые объединили почти 60 000 предпринимателей и представителей различных уровней власти. В 2018 году 300 предпринимателей были награждены как лидеры региональных этапов премии. Призовой фонд премии составляет более 60 миллионов рублей. Основные цели проекта «Бизнес-Успех» – это популяризация успешных примеров развития малого и среднего бизнеса в регионах России, а также поиск и тиражирование информации об эффективных муниципальных практиках улучшения бизнес-климата на малых территориях. Приоритетом проекта на 2019 год станет акселерация лидеров премии.

премиябизнесуспех.рф

Для получения дополнительной информации обращайтесь в оргкомитет премии «Бизнес-Успех»: г. Москва, телефон: +7 495 620-98-50, premia@bsaward.ru.