Экономика

ООО «АЛОК»: Новый агроинвестор Псковской области с далеко идущими планами

В Псковскую область пришел новый агроинвестор. Амбициозный и с далеко идущими планами. Месяц назад дистрибьютор Раменского комбикормового завода - ООО «АЛОК» из Ленобласти - взял под свое крыло молочную ферму в деревне Меленка Карамышевской волости Псковского района, которая в течение нескольких лет пустовала. Здесь все исправно, готово к работе и оборудование, однако предыдущий хозяин счел нерентабельным для себя заниматься данным направлением.

Новый инвестор взялся не только возобновить работу фермы, но и развивать в Псковской области новые аграрные направления. Так, компания «АЛОК» осуществляет продажу комбикормов по сниженным ценам, в том числе собственного производства. В Пскове закупить комбикорм оптом и в розницу можно на улице Декабристов, 19. Здесь же можно приобрести сухое молоко и премиксы. Кроме того, ООО «АЛОК» принимает крупный рогатый скот на мясо, закупает бычков на доращивание и ведет прием молока.



Основатель компании Виталий Зубков учился в Псковской области на ветеринарного врача. Потом уехал в Санкт-Петербург и там получал знания на практике, как нужно работать в аграрной сфере. Вся его жизнь связана с фермерскими хозяйствами. Он успешно сотрудничает с агрофирмами Краснодара, Саратова, Воронежа... И вот Псковская область. Виталий Зубков считает, что здесь огромные перспективы и нераскрытый потенциал. Настрой у него - самый серьезный.

«Пока не доведу все процессы до конца, пока не заработает каждый винтик и пока не увижу результат, я отсюда не уеду. Вот когда будет создан единый механизм, в котором не будет требоваться моего участия, тогда найду себе что-то новое. Просто натура такая, такое воспитание. Успокоиться и сидеть, получать проценты — это путь в никуда», - отмечает Виталий Зубков.

ООО «АЛОК», г. Псков, ул. Декабристов 19, телефон 60-65-65.