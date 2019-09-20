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Экономика

Потребление рыбы в РФ откатилось на 55 лет назад - эксперт

01.10.2019 15:12|ПсковКомментариев: 0

Несмотря на рост вылова рыбы в РФ, ее потребление откатилось на 55 лет назад, свидетельствует анализ, проведенный информационным агентством по рыболовству. В то же время за последние четыре года выручка экспортеров рыбы выросла на $1,63 млрд.

Как сообщил «Интерфаксу» руководитель агентства Александр Савельев, расчеты, сделанные на основе данных госстатистики и Росрыболовства, показали, что потребление рыбы и морепродуктов с учётом импорта рыбной продукции составляет не более 12,9 кг на человека в год (в товарном весе). Это уровень потребления рыбы населением Советского Союза в начале 60-х годов прошлого столетия, пояснил он.

Эксперт напомнил, что максимум потребления рыбы - 17,1 кг был зафиксирован в 2012 году. При этом добыча водных биоресурсов в том году составила 4,27 млн тонн, что почти на 1 млн тонн меньше, чем в 2018 году.

Рекомендуемый Минздравом РФ объём потребления рыбных продуктов составляет 22 кг на человека в год (в товарном весе). Это без обрези, плавников, голов, хвостов, кишок и потрохов, пояснил эксперт.

По его словам, с 2015 года потребление рыбы упало почти на 25%, хотя ее вылов вырос с 4,4 млн тонн до 5,1 млн тонн в 2018 году. "По этому показателю мы откатились на уровень наименее развитых стран мира", - констатировал он.

При этом Савельев сообщил, что в 2018 году РФ экспортировала 2,236 млн тонн рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов. Импорт составил 599 тыс. тонн.

По данным ФТС, в стоимостном выражении экспорт в прошлом году, с учётом готовой и консервированной рыбной продукции, составил $5,17 млрд. В 2017, 2016 и 2015 годах эти показатели были соответственно $4,41, $3,75 и $3,54 млрд. «Таким образом, за четыре года выручка экспортёров увеличилась на $1,63 млрд, среднегодовые темпы роста экспортной выручки составили $400 млн, - сказал Савельев. - За январь-июнь этого года экспорт рыбной продукции составил $2,5 млрд, что на $300 млн больше, чем за аналогичный период 2018 года».

Как уточнил эксперт, в прошлом году большая часть российской рыбной продукции была отправлена в страны дальнего зарубежья. На рынок стран ЕАЭС поступило не более 200 тыс. тонн.

Расчёты, основанные на данных вылова, экспорта и импорта рыбы, показали, что объём готовой рыбной продукции для реализации на внутреннем рынке РФ в 2018 году составил не более 1,9 млн тонн.

При этом, по данным ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организации ООН), потребление рыбы (в живом весе) в мире увеличилось с 9 кг на человека в год в 1961 году до 20,5 кг в 2017 году. Причем потребление рыбы растет быстрее, чем мяса. Потребление рыбы в Европе и в странах Северной Америки составляет соответственно 22,5 и 21,6 кг на человека в год.

Источник: Псковская Лента Новостей
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