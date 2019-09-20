Экономика

Островское райпо приступило к ребрендингу

Островское райпо приступило к ребрендингу своих розничных предприятий. Посмотреть за ходом этого процесса и оценить его эффективность в Островский район прибыл председатель Совета Псковского облпотребсоюза Николай Тесля. Об этом на своей страничке Вконтакте сообщила председатель Совета Островского райпо Ирина Александрова.

По словам Николая Тесля, ребрендинг розничных предприятий потребительской кооперации – это целая программа, в рамках которой предусмотрена планомерная работа, направленная, прежде всего, на улучшение информативности существующих торговых площадей с разработкой новой навигации. Также работа ведётся и над ребрендингом собственной продукции, производимой на предприятиях потребительской кооперации.

«Современные условия требуют перемен во всём, в том числе и торгово-экономической деятельности. Сейчас мы ведём работу по узнаваемости бренда областной потребкооперации и по созданию максимально комфортных условий для покупателя. Мы хотим, чтобы покупатель, посещая наши магазины, отдавал предпочтения отдельным группам товаров не только по факту оценки его стоимости, но и в целом – чтобы был выбор, чтобы было легко и удобно найти нужный товар, чтобы было приятно к нам зайти и не было существенной разницы между федеральным форматом и сетью наших магазинов», - отметил председатель Совета Псковского Облпотребсоюза.

Николай Тесля рассказал, что кроме Островского района позитивные перемены идут в торговых точках Стругокрасненского, Псковского и Печорского районов. И как показывает первый опыт, те розничные предприятия, которые уже выведены на рабочий режим, дают существенный прирост товарооборота.

В Островском райпо в первую очередь в проект ребрендинга попали три магазина: в деревнях: Дуловка, Карпово и городской магазин № 91 в районе СОМа.

Нынешний формат их работы основан на рекомендациях, разработанных отделом маркетинга Облпотребсоюза. Областные специалисты постоянно курируют и сопровождают все процессы.

В заключении рабочего визита председатель Совета Псковского Облпотребсоюза отметил большое желание и стремление специалистов Островского райпо работать по новым стандартам обслуживания населения. Он пожелал островским коллегам плодотворной работы, крепкого здоровья, а также чтобы от своей работы они получали как моральное удовлетворение, так и материальные блага