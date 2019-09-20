Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Андреем Козловым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дом Советов», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Сегодня, 2 октября, гостем студии станет депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов.

Ведущая программы Любовь Кузнецова поговорит с ним о проблемах и успехах псковского села и сельхозтоваропроизводителей, о мерах господдержки АПК и законопроектах в сфере сельского хозяйства, рассматриваемых в региональном парламенте.

Задать вопрос гостю студии можно по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена.