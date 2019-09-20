Экономика

Более 300 заявок подано на участие в областной ярмарке «Осень - 2019»

Областная продовольственная ярмарка «Осень - 2019» пройдет в Пскове в субботу, 5 октября. Соответствующее постановление подписано главой администрации города Александром Братчиковым.

Местами ее проведения определены Октябрьская площадь, Октябрьский проспект до пересечения с улицей Некрасова и улица Советская от площади Ленина до пересечения с Детской.

Время работы ярмарки - с 06.00 до 17.00, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

На период работы ярмарки в местах ее проведения будет запрещена стоянка транспортных средств с 20.00 4 октября до 17.00 5 октября и ограничено движение автотранспорта с 06.00 до 17.00 5 октября.

Как уточнили в комитете по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области, на сегодня уже подано более 300 заявок на участие в ярмарке от сельхозпроизводителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции Псковской области, Санкт-Петербурга, Новгородской и Смоленской областей.