Экономика

Пятилетний план развития Псковской области обсудил губернатор с руководителями предприятий

Сегодня, 2 октября, в администрации Псковской области состоялась встреча губернатора Михаила Ведерникова с руководителями предприятий города Пскова. На встрече обсудили пятилетнюю программу развития региона. В ней приняли участие более 40 промышленников, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В приветственной речи губернатор отметил, что такие встречи должны проходить на постоянной основе. «У нас много совместных задач. Мы находимся в активной стадии реализации национальных проектов», - отметил Михаил Ведерников.

Он также рассказал, что при анализе в Псковской области было обнаружено 18 потенциальных точек роста экономики. С его слов, в пятницу состоится встреча с министром промышленности и торговли, чтобы обсудить план действий и перспективы развития.

«Есть несколько направлений, которые уже показывают неплохие результаты. Здесь могу отметить сельское хозяйство и промышленность. Это весомый блок всей программы развития», - завил губернатор . Он отметил, что программа планировалась к реализации в течение 10 лет, но в итоге решено, что она станет пятилетней.

«За пять лет нам необходимо достичь определенных результатов. Мы посчитали: для реализации Псковской области необходимо 280 млрд рублей, чтобы мы стали находиться где-то в середине списка из 85 регионов по темпам развития», - заявил Михаил Ведерников. Он также выразил уверенность, что таких средств не выделят для Псковской области, однако заявил, что если даже 50 млрд будет получено, то в результате их грамотного распределения можно сделать определенный экономический рывок.

«Сегодня мы находимся в тесном конструктивном диалоге в правительством, во всех кабинетах нас слышат. Все понимают наше положение, желание помогать нам есть», - отметил губернатор.

По его словам, 10 октября для правительства РФ будет проведена предварительная презентация проектов, которые будут реализовываться в рамках национального проекта.

Концепция развития имеет 4 направления:

Экономическая сфера, где запланировано 76 мероприятий на реализацию которых требуется почти 200 млрд рублей

Социальная сфера, где будет реализовано 68 мероприятий на которые требуется 26,7 млрд рублей

Среда для жизни. Запланировано 117 мероприятий, которые обойдутся в 40 млрд

Экология, где планируется 11 мероприятий стоимостью 13,7 млрд

Михаил Ведерников призвал предприятия присоединяться к реализации национального проекта. На встрече было озвучено несколько преимуществ, которые станут доступны для участников нацпроекта. Например, так называемые, долгие и большие деньги, то есть кредиты по ставке 1%, также появится возможность профессионального обучения сотрудников, как управленцев, так и рабочих предприятий, еще одним плюсом участия была названа независимая оценка работы предприятия, которую проведут команда специалистов.