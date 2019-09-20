Пятилетний план развития Псковской области обсудил губернатор с руководителями предприятий

Сегодня, 2 октября, в администрации Псковской области состоялась встреча губернатора Михаила Ведерникова с руководителями предприятий города Пскова. На встрече обсудили пятилетнюю программу развития региона. В ней приняли участие более 40 промышленников, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
В приветственной речи губернатор отметил, что такие встречи должны проходить на постоянной основе. «У нас много совместных задач. Мы находимся в активной стадии реализации национальных проектов», - отметил Михаил Ведерников.
Он также рассказал, что при анализе в Псковской области было обнаружено 18 потенциальных точек роста экономики. С его слов, в пятницу состоится встреча с министром промышленности и торговли, чтобы обсудить план действий и перспективы развития.
«Есть несколько направлений, которые уже показывают неплохие результаты. Здесь могу отметить сельское хозяйство и промышленность. Это весомый блок всей программы развития», - завил губернатор . Он отметил, что программа планировалась к реализации в течение 10 лет, но в итоге решено, что она станет пятилетней.
«За пять лет нам необходимо достичь определенных результатов. Мы посчитали: для реализации Псковской области необходимо 280 млрд рублей, чтобы мы стали находиться где-то в середине списка из 85 регионов по темпам развития», - заявил Михаил Ведерников. Он также выразил уверенность, что таких средств не выделят для Псковской области, однако заявил, что если даже 50 млрд будет получено, то в результате их грамотного распределения можно сделать определенный экономический рывок.
«Сегодня мы находимся в тесном конструктивном диалоге в правительством, во всех кабинетах нас слышат. Все понимают наше положение, желание помогать нам есть», - отметил губернатор.
По его словам, 10 октября для правительства РФ будет проведена предварительная презентация проектов, которые будут реализовываться в рамках национального проекта.
Концепция развития имеет 4 направления:
Михаил Ведерников призвал предприятия присоединяться к реализации национального проекта. На встрече было озвучено несколько преимуществ, которые станут доступны для участников нацпроекта. Например, так называемые, долгие и большие деньги, то есть кредиты по ставке 1%, также появится возможность профессионального обучения сотрудников, как управленцев, так и рабочих предприятий, еще одним плюсом участия была названа независимая оценка работы предприятия, которую проведут команда специалистов.