Экономика

Скидки на кефир и топленое молоко «Прасковья Молочкова» будут действовать в магазинах «Магнит» в течение недели

Приобрести качественную молочную продукцию торговой марки «Прасковья Молочкова» псковичи смогут со скидками со 2 по 8 октября во всех магазинах сети «Магнит».

Кефир 1%-ной жирности (упаковка бутылка ПЭТ 0,9 кг) можно приобрести за 42,90 рублей. Кстати, по этой же цене кефир «Прасковья Молочкова» продается в первую неделю октября в «Магнитах» Новгородской области и в Санкт-Петербурге.

Кефир очень полезен для организма человека, так как содержит много кальция и фосфора. Порция из 175 граммов кефира содержит около 20% рекомендуемой суточной нормы кальция, который отвечает за строение костной ткани и зубов. Кефир хорошо пить после рабочего дня: напиток отлично расслабляет и успокаивает.

В этот же период псковичи могут приобрести по сниженной цене топленое молоко 1,2%-ной жирности (упаковка Tetra Rex, 1 кг). Стоимость любимой многими «топленки» со 2 по 8 октября - 39,90 рублей.

Экономить вкусно с «Прасковьей Молочковой!»