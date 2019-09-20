Экономика

С хлебопечением в Псковской области не все так плохо — Андрей Козлов

С хлебопечением в Псковской области не все так плохо. Такое мнение в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове высказал депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов, отвечая на вопрос радиослушателя. Пскович, в частности, высказал мнение, что в псковском регионе нет конкуренции, и на рынке хлебопечения работает только одно предприятие с далеким от идеала качеством продукции.

Между тем, Андрей Козлов подчеркнул, что в Псковской области достаточно много предприятий, где пекут хлебобулочные изделия — они есть практически в каждом районе, «поэтому сказать, что у нас в этой части нет никакой конкуренции, нельзя». «Только в Пскове есть несколько предприятий, которые занимаются хлебопечением. Мы приходим в магазин, и выбор у нас есть. Вопрос еще в покупательской способности населения. Поэтому я бы сказал, что с хлебопечением у нас в области не так все плохо. Конкуренция есть, выбор есть, и практически в каждом районе есть хлебокомбинат. По крайней мере, я не ощущаю, что нас всех "задавил" "Псковский хлебокомбинат", - высказал мнение депутат. - Нет, он работает в рынке, испытывает трудности, как и многие другие предприятия, у него есть конкуренция».

Андрей Козлов также считает оптимальным, когда хлебокомбинаты есть в каждом районе. Это означает доступность и горячий хлеб для населения. «Я, например, покупаю только в Новосокольническом районе хлеб. Знаю, что его пекут дважды в день - утром и вечером, знаю, когда его привозят. Он хорошего качества, и я его беру», - сообщил депутат.