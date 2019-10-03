Экономика

Приди на ярмарку «Золотая осень» 5 октября и выиграй приз в фотоконкурсе от «Деревни Соловьи»

Фирменные магазины «Деревня Соловьи» объявляют фотоконкурс «Золотая осень». Для участия в конкурсе необходимо:

1. Прийти 5 октября на Областную сельскохозяйственную ярмарку (Псков, Октябрьская площадь).

2. Сфотографироваться в осенней фотозоне «Деревни Соловьи», которая называется «Золотая осень. Фотографии с продукцией ТМ «Деревня Соловьи» приветствуются.

3. Вступить в группу «Деревня Соловьи - своё, местное!» в соцсети ВКонтакте.

4. Загрузить до 9 октября в альбом «Золотая осень – 2019» одну фотографию на фоне осеннего пейзажа «Деревня Соловьи», указав имя и фамилию.

5. Сделать репост конкурсной записи https://vk.com/solovymyaso?w=wall-132762115_2624.

Голосование пройдет с 9 до 15 октября. Участник, набравший наибольшее количество «лайков», получит приз - мясную корзину от «Деревни Соловьи».

Подведение итогов 15 октября в 15.00!

Обратите внимание:

* Фотография должна принадлежать участнику

** При подсчете результатов будут учитываться ТОЛЬКО «лайки» участников группы

*** Администратор группы вправе отказать в размещении фотографии на свое усмотрение

Всем удачи!