Приди на ярмарку «Золотая осень» 5 октября и выиграй приз в фотоконкурсе от «Деревни Соловьи»

Фирменные магазины «Деревня Соловьи» объявляют фотоконкурс «Золотая осень». Для участия в конкурсе необходимо:
1. Прийти 5 октября на Областную сельскохозяйственную ярмарку (Псков, Октябрьская площадь).
2. Сфотографироваться в осенней фотозоне «Деревни Соловьи», которая называется «Золотая осень. Фотографии с продукцией ТМ «Деревня Соловьи» приветствуются.
3. Вступить в группу «Деревня Соловьи - своё, местное!» в соцсети ВКонтакте.
4. Загрузить до 9 октября в альбом «Золотая осень – 2019» одну фотографию на фоне осеннего пейзажа «Деревня Соловьи», указав имя и фамилию.
5. Сделать репост конкурсной записи https://vk.com/solovymyaso?w=wall-132762115_2624.
Голосование пройдет с 9 до 15 октября. Участник, набравший наибольшее количество «лайков», получит приз - мясную корзину от «Деревни Соловьи».
Подведение итогов 15 октября в 15.00!
Обратите внимание:
* Фотография должна принадлежать участнику
** При подсчете результатов будут учитываться ТОЛЬКО «лайки» участников группы
*** Администратор группы вправе отказать в размещении фотографии на свое усмотрение
Всем удачи!