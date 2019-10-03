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Экономика

«Дневной дозор»: Что даст реструктуризация долгов Псковской области?

03.10.2019 15:44|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор», вышедшего в эфир радио «Эхо Москвы» в Пскове 3 октября. В центре внимания ведущей Любови Кузнецовой - реструктуризация долгов Псковской области.

Государственный долг Псковской области превышает 15 миллиардов рублей. Сумма равна половине годового бюджета региона. Финансисты подчеркивают, что у нас сумма долга, в отличие от некоторых других субъектов, не превышает собственные доходы. Но это мало утешает, поскольку экономисты говорят о предбанкротном, дефолтном состоянии. Эта сумма копилась годами, как минимум последнее десятилетие, хотя предпосылки были и еще раньше. Деньги занимались не для шика, а на необходимое: ремонт дорог, строительство школ и больниц, реконструкцию котельных, набережных и прочие нужды.

Губернатор Михаил Ведерников, когда стал руководителем региона, заявил о первостепенной задаче, как минимум, сократить госдолг. Выполнить условия по его реструктуризации перед Минфином не удалось ввиду их неподъемности, процесс затормозился. На реализацию различных обязательств - в социальной сфере, на реализацию инфраструктурных проектов и другого приходится перекредитовываться в коммерческих банках. По информации на июль этого года, для погашения бюджетного кредита региону пришлось взять новый банковский кредит - 1 млрд 129 млн рублей бюджету Псковской области предоставил Сбербанк.

Очевидно, в таких условиях говорить о каком бы то ни было развитии не приходится. Сумма долгов такова, что никакие прорывные инвестпроеты не спасут, не выручит и ОЭЗ «Моглино» даже если туда придут 2-3 десятка мощных предприятий. Ситуация такова, что еще немного, и власти просто не смогут выполнять социальные обязательства. Инициативу о реструктуризации долгов регионов перед бюджетом страны ранее озвучивал премьер-министр Дмитрий Медведев, Сенаторы и депутаты. Буквально накануне, в рамках работы над формированием бюджета, выступая в Госдуме, намерение реструктуризировать долги субъектам заявил министр финансов России Антон Силуанов.

«Мы готовим предложения по облегчению долга, бремени по возврату кредитов перед Российской Федерацией», - заявил он. По словам Силуанова, на следующий год субъекты страны должны вернуть 75 млрд рублей бюджетных кредитов. «Давайте рассмотрим вопрос о реструктуризации этой задолженности при условии, что эти деньги будут вкладываться в развитие, в инфраструктуру, в новые проекты, которые реализует регион», - сказал министр. Экономист, президент Торгово-промышленной палаты региона Владимир Зубов высказал свои соображения, почему именно сейчас Минфин идет на реструктуризацию.

«Реструктуризация долгов возникла не на пустом месте. Правительство выполняя свои конституционные обязательства - обеспечить одинаковый уровень жизненного благосостояния на всей территории Российской федерации, понимает, что вина лежит не только на администрациях регионов, но и на нем, ввиду неповоротливости, недостаточности внимания. При дефиците бюджета есть возможность, в той или иной мере, погасить долги, которые есть у регионов. Ситуация действительно критическая, тем более в Псковской области. Когда размер кредитных обязательств превышает годовую доходную часть бюджета, это дефолтная ситуация, и в числе таких регионов не только Псковская область. Логичный выход из этой ситуации должен быть найден, не вводить же внешнее управление здесь, к уже имеющейся официальной администрации, легитимно избранной. Я считаю, что условия будут не легкими, но разумными, такими, которые область сможет потянуть. Это не значит, что оставшуюся часть долгов после реструктуризации мы будем выплачивать в течение двух, трех лет. Это будет растянуто, по крайней мере, на две пятилетки».

Сегодня в «Дневном дозоре» попытаемся разобраться: будет ли толк от таких заявлений? Что реструктуризация даст нашему региону? И выполнимы ли условия пересмотра госдолга? В ближайшую пятницу министр финансов с докладом будет в Совете Федерации. Реструктуризация госдолгов регионам волнует корпус сенаторов. Представитель Псковского региона в верхней палате парламента Елена Бибикова уже провела консультации с комитетам по финансам области, проговорили условия и их реалистичность. Нашей программе сенатор Елена Бибикова обозначила свою позицию - нам не выжить без помощи федерации.

«Об этом уже много говорил губернатор. Те показатели, которые для нас предусмотрены и установлены согласно методикам расчета, они очень слабо приемлемы. Я полагаю, что эта мера должна быть предпринята и введена потому, что иначе дальше у нас будет мало возможностей, в том числе и в части привлечения инвестиций, социалки и так далее. Поэтому сейчас в рамках рассмотрения бюджета в пятницу в Совете Федерации Валентина Ивановна проводит совещание о подготовке к рассмотрению бюджета на 20-21-22 года. Мы это внимательно послушаем и потом уже можно будет более детально прокомментировать».

Депутаты Государственной Думы уже «нагрузили» министра финансов мнениями о необходимости детально проработать условия реструктуризации, пересмотреть подходы к равномерному финансированию регионов. На сегодня по финансовой состоятельности субъекты страны различаются подчас в 7 раз! Регионов, которые самодостаточны в финансовом смысле, мало. Что безусловно тормозит развитие как субъектов, так и страны в целом. Комментарий депутата Госдумы Александра Козловского:

«Сейчас в преддверии принятия очередного бюджета будут проходить парламентские слушания, круглые столы, как раз связанные с развитием региона. У нас, к сожалению, мало регионов, которые сами себя обеспечивают. Здесь необходимо доносить эту мысль о том, что страна гармонично развивается только в том случае, если развиваются все регионы. Многие страны через это проходили. Невозможно развивать крупные города, забывая про небольшие регионы - Псковская, Новгородская, Смоленская область. На сегодняшний день правительству Российской Федерации необходимо учитывать то, что те регионы, которые на данный момент не имеют достаточного собственного финансирования, их необходимо поддерживать. Нельзя допускать, чтобы они стали еще слабее».

В региональном финкомитете пока воздерживаются от комментариев: прежде хотят детально понимать условия реструктуризации. Опасаются, что они будут еще жестче тех, что уже выдвинуты региону. Ежегодно перед принятием бюджета области в областном собрании депутатов работает согласительная комиссия в составе профильных чиновников администрации и парламентариев. Из множества наказов избирателей и первоочередных нужд Псковщины пытаются отобрать и направить финансирование на самые насущные и неотложные. С каждым годом сделать это все труднее, выбор все мучительнее. Спикер собрания Александр Котов в интервью «Дневному дозору» поднимает вопрос бюджетной обеспеченности регионов. Положение дел нужно менять в корне. 

«Механизмы реструктуризации государственного долга субъектов Российской Федерации применяются уже на протяжении нескольких лет. Конечно, это хорошая мера, которая позволяет получить рассрочку по возвращению кредита. Период кредитования увеличивается, соответственно появляются какие-то льготные условия, чтобы обслуживать этот кредит. Тем не менее, это не решает проблему государственного долга с сущности. Пока я не могу сказать, какие конкретно будут предложены меры в этой реструкторизации, которая предлагается министерством финансов сейчас. Безусловно нужно воспользоваться таким предложением, но кардинально вопрос можно решить только тогда, когда изменятся межбюджетные отношения, при чем не просто косметически, а коренным образом. Мы уже неоднократно с уровня регионов этот вопрос поднимали. Сейчас наметилась тенденция к снижению государственного долга субъектов Российской Федерации, но темпы снижения очень медленные. Я думаю, что уже в этом году министерство финансов при разработке федерального бюджета на следующий год, следующий период. Методика межбюджетных отношений субъектов Российской Федерации, и те субъекты, которые сегодня имеют низкую финансовую обеспеченность получат большую помощь из федерального бюджета. И те субъекты, которые сегодня имеют достаточно высокую бюджетную обеспеченность все-таки не потеряют стимулы к развитию. Потому, что неправильно было бы все, что получают в качестве налоговых доходов развивающиеся субъекты перераспределять в пользу малообеспеченных. Все-таки мы понимаем, что здесь должна быть гибкая бюджетная политика, и очень серьезно рассчитываем на то, что министерством финансов будут предложены такие меры, которые позволят иметь Псковской области сбалансированный бюджет, который позволяет выполнять все наши социальные обязательства».

Не следует ожидать, что регионам-должникам федерация возьмет и простит миллиардные долги. И суммы весомые, и благотворительностью в этом отношении никто не занимается. Вполне может быть, предполагает вице-спикер областного Собрания, член согласительных комиссий по бюджету последних лет, коммунист Анатолий Копосов, что коммерческие кредиты просто заменят государственными с низкой процентной ставкой и большим сроком выплат.

«Списывать никто не будет, долги останутся. Только, я думаю, что это идет замена коммерческих кредитов на бюджетные. Кто нам что спишет? Никто не спишет, в этом я на 100% уверен. Все время разговор идет о том, чтобы заменить коммерческие кредиты на бюджетные, где ставка поменьше в два раза. Тогда долги уменьшатся, тогда дышать будет полегче, не миллиард каждый год будем отдавать банкам, а хотя бы 500 миллионов. Сейчас у нас около миллиарда оплата за кредит идет. 500 миллионов - это тоже деньги, но если заменят коммерческие кредиты - это хорошо. Они же все повязаны друг с другом, фактически друзья, что министры, что руководители банков, они же все в одной связке работают».

Следует отметить, что на региональном уровне ситуация с закредитованностью бюджета является козырем в руках оппозиции: критика действующей власти в этой связи льется от представителей ЛДПР, КПРФ, СР и «Яблока». Достаточно вспомнить «крестовый поход» эсэра Олега Брячака против экс-губернатора Андрея Турчака. Сейчас депутат гордумы, лидер псковских справедливороссов ведет себя мягче и выражает надежду, что реструктуризация в отношении нашего региона случится.

«Самый первый в регионе политик, который начал говорить государственного долга Псковской области - это я. Делал это я публично, планомерно, долго говорил о том, что если у администрации предыдущей не было стратегии возврата денег, то деньги брать недопустимо. В долг берут тогда, когда на эти деньги можно что-то развить, то есть генерировать доход, который позволил бы этот долг отдать. К сожалению. В нашем регионе было несколько наоборот. Деньги просто напросто зарывались в дороги, что-то еще делалось, но грубо говоря, деньги хоронились. Другие деньги они не аккумулировали, соответственно у нас образовался такой колоссальный государственный долг. И сегодня только одних процентов в год мы платим около 1 миллиарда рублей. Представьте себе, если себестоимость двора, что бы сделать его хорошо и качественно в Пскове, стоит в среднем 2 миллиона рублей. Это и детская площадка, и дороги, и проезды, и озеленение - 2 миллиона. Вот сколько бы дворов можно было бы сделать каждый год на эти деньги. Уже бы вообще не осталось разрушенных дворов. Полноценный детский садик более чем на 100 мест стоит около 100 миллионов рублей. То есть, это 10 детских садов в год по области. Вот поэтому эта новость просто прекрасная. Если будет замена коммерческих кредитов для нашего региона... Что такое коммерческий кредит? Сегодня, наверное, губернатору удается договориться о снижении ставок и так далее, но все равно, где-то процентов 11 от 16 миллиардов рублей область платит. А бюджетный кредит — это символические проценты, это больше похоже на рассрочку, там 1,5% может быть, 2%. Это позволит нашему региону и другим, где есть такая закредитованность, вдохнуть более свободно. И те деньги, которые мы несем банкирам, мы будем тратить на наших граждан».

Одним из уже озвученных Силуановым условий реструктуризации долгов субъектам является инвестирования средств в развитие региона. Как отмечают эксперты, наряду с реструктуризацией, необходимо реализовывать меры о своевременном поступлении бюджетных средств в регионы. Предложение об этом в адрес правительства озвучено сразу из нескольких источников: Совета законодателей при Федеральном Собрании России (куда входят спикеры региональных парламентов), от Государственной думы и других. Очевидно, что перекосы с финансированием и разница между бюджетной обеспеченностью субъектов достигла апогея и является тормозом развития страны. Для нашего региона эти меры, в случае и принятия и реализации, помогут выкарабкаться из ситуации предбанкротства, могут способствовать повышению уровня жизни псковичей.

Источник: Псковская Лента Новостей
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