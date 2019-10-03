Экономика

Более 300 аграриев примут участие в областной продовольственной ярмарке «Осень-2019»

Областная продовольственная ярмарка «Осень-2019» пройдет в Пскове в субботу, 5 октября. Торговые ряды развернутся на Октябрьской площади на пространстве от Октябрьского проспекта до улицы Некрасова и по улице Советской до пересечения с улицей Детской. Участниками мероприятия станут более 300 фермеров и сельхозпредприятий из Псковской области и соседних регионов: Санкт-Петербурга, Новгородской и Смоленской областей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Ярмарка будет работать с 9.00 до 16.00. Концертная программа жителей и гостей города ждет с 10.00 до 15.00.

В рамках продовольственной ярмарки пройдет и традиционный конкурс, на котором будут отмечены лучшие предприятия по производству сельскохозяйственной продукции, перерабатывающей промышленности, а также личные подсобные крестьянско-фермерские хозяйства.

Напомним, что на время работы ярмарки центральные улицы, на которых расположены торговые ряды, будут закрыты для автомобильного движения. Накануне ярмарки, 4 октября, с 20.00 на указанных улицах будет запрещена стоянка транспортных средств.