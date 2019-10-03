Экономика

Андрей Козлов: Следующий год по урожайности будет для Псковской области не хуже этого

Депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Козлов рассчитывает, что следующий год по урожайности будет для Псковской области не хуже, чем текущий. Свое мнение на этот счет он высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Мы немного отстаем по озимому севу, но на это есть ряд причин - осень была достаточно дождливой. Развитие зерновых культур неплохое, не хуже того года. Очень сложно говорить по озимым. Важно, как они перезимуют, каким будет снежный покров - есть целый ряд факторов, без которых судить об урожае очень сложно», - отметил гость студии.

В целом, по его мнению, эта новость - не самая плохая для тружеников села. «У нас убрано много овощей - 1,5 тыс тонн, это в три раза больше прошлого года. По открытому грунту мы даже опережаем прошлый год, потому что раньше начали убирать. Картофеля убрали 27 тысяч тонн - больше, чем в прошлом году. Но по площади убрали меньше», - рассказал Андрей Козлов.

«В принципе, нормальная осень. Некоторые хозяйства еще завершают работы, доубирается рапс и 5% зерновых. Еще будет весенний сев. Думаю, мы со всем благополучно справимся, и следующий год будет не хуже этого», - заключил депутат.