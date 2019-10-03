Экономика

Сколько зарабатывает биотехнолог в Пскове, рассказали эксперты

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты биотехнологов в 70 крупнейших городах России.

По данным экспертов, в Пскове биотехнолог в среднем получает 33 000 рублей.

При этом его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 60 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 49 000 рублей в месяц.

В соседних крупных городах средняя зарплата представителей данной профессии достигает следующих показателей: Тверь – 37 000 рублей, Великий Новгород – 33 000 рублей, Смоленск – 33 000 рублей, Ленинградская область – 41 000 рублей в месяц.