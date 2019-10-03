Экономика

ООО «ПсковАгроИнвест» завоевало первое место среди участников Псковской сельскохозяйственной ярмарки

ООО «ПсковАгроИнвест» первое место за участие, представленность и активную торговлю на областной продовольственной ярмарке «Осень - 2019», которая проходит сегодня в Пскове.

Торговые ряды развернулись на Октябрьской площади на пространстве от Октябрьского проспекта до улицы Некрасова и по улице Советской до пересечения с улицей Детской. Участниками мероприятия стали более 300 фермеров и сельхозпредприятий из Псковской области и соседних регионов: Санкт-Петербурга, Новгородской и Смоленской областей.

Напомним, ранее ООО «ПсковАгроИнвест» и фирменные магазины «Деревня Соловьи» объявили о конкурсе, приуроченном к проведению ярмарки. Для участия в конкурсе необходимо сегодня прийти на Областную сельскохозяйственную ярмарку, которая продолжится до 16.00. Сфотографироваться в осенней фотозоне «Деревни Соловьи», которая называется «Золотая осень. Фотографии с продукцией ТМ «Деревня Соловьи» приветствуются. Вступить в группу «Деревня Соловьи - своё, местное!» в соцсети ВКонтакте. Загрузить до 9 октября в альбом «Золотая осень – 2019» одну фотографию на фоне осеннего пейзажа «Деревня Соловьи», указав имя и фамилию. Сделать репост конкурсной записи https://vk.com/solovymyaso?w=wall-132762115_2624.

Голосование пройдет с 9 до 15 октября. Участник, набравший наибольшее количество «лайков», получит приз - мясную корзину от «Деревни Соловьи».

Подведение итогов 15 октября в 15.00!