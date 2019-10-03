Экономика

Игорь Савицкий: Программа социально-экономического развития Псковской области требует серьезного экономического обоснования

Известный псковский промышленник, гендиректор холдинга «НПН» Игорь Савицкий считает, что проект индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области требует серьезного экономического обоснования и обязательно должен пройти процедуру общественного согласования. Свое мнение он озвучил в беседе с корреспондентом «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Было заявлено, что в Псковской области есть порядка 18 точек роста, и что на их развитие и решение проблем потребуется около 250 миллиардов рублей, а это около 10 бюджетов региона. Мне трудно представить, во что в Псковской области можно вложить такие деньги», - отметил он.

Промышленник подчеркнул, что не видел ни одного расчета, который бы подтвердил наличие 18 точек роста и необходимости вложения озвученных сумм. «Как это должно решаться? Сначала делается экономическое обоснование. Затем оно выносится на суд общественности, потому что тратятся деньги налогоплательщиков. Общественность знакомится с материалами, считает и убеждается, что это действительно точки роста. Что действительно есть, куда вкладывать деньги. Но таких расчетов мы не увидели», - высказался Игорь Савицкий.

Кроме того, он напомнил, что в отношении средств, выделенных на особую экономическую зону «Моглино», ему до сих пор не удалось получить внятный ответ от администрации Псковской области.

«Почему правительство выделило деньги на это мероприятия? Больше 4 миллиардов рублей! По-моему, и здесь должно быть какое-то финансово-экономическое обоснование. Я бы хотел с ним ознакомиться, обсудить с общественностью, но пока я такого документа не видел! Так и все у нас и решается, без всяких экономических обоснований. Вообще, большая беда, когда государство начинает заниматься бизнесом, выступает в роли так называемого главного инвестора. Ни к чему хорошему экономику это не приведет», - заключил Игорь Савицкий.

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Напомним, 2 октября, в администрации Псковской области состоялась встреча губернатора Михаила Ведерникова с руководителями предприятий Пскова. На встрече обсуждалась пятилетняя программу развития региона. В ней приняли участие более 40 промышленников, включая Игоря Савицкого.