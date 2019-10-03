Банк «Открытие» удостоен премии SAP Value Award 2019

Банк «Открытие» получил золотую награду ежегодной премии SAP Value Award 2019 в номинации «Люди-самый ценный капитал». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка, такой высокой оценки удостоился проект перевода банка на единую автоматизированную систему управления персоналом. Церемония награждения лауреатов состоялась 3 октября в Москве, в Центральном доме литераторов на Поварской.
Когда в мае 2018 года Наблюдательный совет утвердил стратегию развития объединенного банковского бизнеса «Открытия» до 2020 года, была поставлена непростая задача: всего за 6 месяцев создать единую автоматизированную систему управления персоналом федерального масштаба по всей структуре объединенного банка, с миграцией данных и процессов из старых систем в условиях параллельной реорганизации штатной и организационной структуры и прочих процессов глобального объединения банков.
Целью создания системы было объединить организационный менеджмент, администрирование персонала, учет рабочего времени и расчет зарплаты сотрудников сразу в трех банках - «Открытие», «Бинбанк» и «Бинбанк диджитал». Проект затронул всех сотрудников кредитной организации.
Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.