Экономика

Власти предложили максимальный с 2015 года рост налогов для малого бизнеса

Минэкономразвития предложило проиндексировать в 2020 г. налоги, которые платит малый бизнес. Проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, пишут «Ведомости».

Согласно документу, коэффициент-дефлятор для единого налога на вмененный доход (ЕНВД) составит 2,009, для патентов – 1,592, для торгового сбора – 1,382. При прочих равных условиях в следующем году они вырастут на 4,9%, подсчитал РБК. Для ЕНВД это будет самым значительным повышением с 2015 г., когда этот налог вырос на 7,5%. В 2018 г. эти налоги выросли на 2,5%.

Минэкономразвития устанавливает коэффициенты ежегодно. При их расчете ведомство должно учитывать изменение потребительских цен на товары в России в предыдущем году, отмечается в Налоговом кодексе. При этом власти имеют право не учитывать инфляцию. Например, в 2016–2017 гг. индексация ЕНВД была заморожена.

ЕНВД – это самый популярный налоговый режим в секторе малого бизнеса, отметила в разговоре с РБК эксперт компании – разработчика онлайн-сервисов для бухгалтерии и бизнеса «СКБ Контур» Наталья Никитченко. По ее мнению, очередное повышение этого налога может выбить часть предпринимателей из колеи. Особенно негативно рост налоговой нагрузки скажется на работе предпринимателей в сфере торговли, считает вице-президент «Опоры России» Вячеслав Корочкин.