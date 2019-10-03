Экономика

В Минэкономразвития создали департамент по «регуляторной гильотине»

В министерстве экономического развития создали департамент регуляторной политики, чтобы выполнить в срок необходимые мероприятия по созданию «регуляторной гильотины».

Курировать его будет новый замминистра экономического развития и руководитель Росаккредитации Алексей Херсонцев, сообщили «Известиям» в ведомстве. Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев пригрозил чиновникам настоящей гильотиной, если пересмотр обязательных требований к бизнесу будет происходить недобросовестно.

Сотрудники департамента будут заниматься выполнением требования Медведева об отмене избыточных требований к бизнесу. Об этом «Известиям» рассказал источник в ведомстве, а пресс-служба Минэкономразвития подтвердила информацию.

Главная задача нового подразделения - сопровождение действий, предусмотренных «дорожной картой» механизма «регуляторной гильотины». Согласно «дорожной карте», в октябре 2019 года законопроект «Об обязательных требованиях» внесут в Госдуму. Сейчас документ дорабатывается в аппарате правительства.

Также с 1 января 2021 года планируется упразднить избыточные нормативно-правовые акты федеральных органов исполнительной власти. Требования времен СССР и РСФСР ранее также планировалось отменить с 2021 года, однако в сентябре Дмитрий Медведев подписал поручение, по которому их упразднят на год раньше.

Новое подразделение в структуре Минэкономразвития предоставит дополнительные ресурсы, которые предотвратят срыв сроков по реализации механизма. Это необходимо, тем более что в данный момент «регуляторная гильотина» входит в активную фазу, сообщили в ведомстве.