Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии – председатель Псковского регионального отделения «Опоры России» Валерий Лесников.



По данным специалистов ВЦИОМ, все больше российских граждан с каждым годом положительно относятся к предпринимательству в России, а доля негатива по отношению к предпринимательскому сообществу постепенно уменьшается. Однако несмотря на такую динамику, доля тех, кто не готов связать себя с частным бизнесом, остается довольно высокой – свыше 60%, лишь треть россиян задумываются о том, чтобы начать свое дело.

Удается ли переломить тренд скептического отношения к частному бизнесу в Псковской области, какая работа по популяризации предпринимательства предпринимается в нашем регионе? Насколько действенным в этом смысле инструментом является нацпроект? Об этом ведущий программы Алексей Овчинников сегодня побеседует с Валерием Лесниковым.

Телефон студии прямого эфира - 56-73-72.