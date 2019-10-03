Экономика

«Эхономика» с Валерием Лесниковым. ВИДЕО

Сегодня, 24 сентября, гостем очередного выпуска программы «Эхономика» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) стал председатель Псковского регионального отделения «Опоры России» Валерий Лесников. Он рассказал, что угрозы закрытия ресторана и гостиницы на Талабских островах не существует.

Подтвердил, что администрация Псковского района действительно обращалась в суд по поводу незаконной реконструкции на островах. Валерий Лесников также заверил, что решением суда реконструкция хоть и признана незаконной, установлено, что она не несет никакой угрозы для людей. В связи с этим, он заключил, что не стоит беспокоиться по поводу закрытия ресторана или гостиницы.