Экономика

Делегация из Псковской области примет участие в международном форуме предпринимателей Балтийского моря

Делегация Торгово-промышленной палаты Псковской области примет участие 11 октября в работе международного Форума предпринимателей Балтийского моря, который состоится в Светлогорске (Калининградская область). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ТПП региона, форум считается одной из основных площадок для обсуждения проблем и презентации проектов малого и среднего бизнеса Калининградской области и других регионов российского Северо-Запада, а также Латвии, Литвы, Эстонии и Польши.

Ежегодно в форуме участвует более тысячи человек, в том числе первые лица Калининградской области, представители власти, ключевые бизнес-фигуры, крупнейшие предприниматели и представители бизнес-сообщества региона.

На площадке форума будет проведено очередное заседание Российско-Латвийского делового совета. Псковскую область представят: руководитель Российско-Латвийского делового совета Александр Колпаков, заместитель руководителя Российско-Латвийского делового совета, президент Союза «Торгово-промышленная палата Псковской области» Владимир Зубов, исполнительный директор делового совета Владимир Ван Жан, директор ООО «Дакма» Михаил Иванов, директор ООО «Стройбаза «Псковская» Александр Грачев.

На заседание Российско-Латвийского делового совета приглашены представители Федеральной таможенной службы РФ, МИД РФ, министерства транспорта РФ, региональных ТПП РФ, МИД ЛР, руководство Латвийско-Российского делового совета, Торгово-промышленной палаты Латвии, латвийских предприятий и бизнес-структур.

На встрече будут обсуждены проблемные вопросы развития российско-латвийского сотрудничества, продвижения национальных бизнесов на рынки России и Латвии, а также ведения внешнеэкономической деятельности в РФ и ЛР.