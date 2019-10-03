Экономика

Губернатор обсудит с Минприроды вопрос выделения квот на рыбный промысел для жителей Талабских островов

Губернатор Михаил Ведерников обсудит с Минприроды вопрос выделения квот на рыбный промысел для жителей Талабских островов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом он сообщил на рабочем совещании по вопросам развития межселенных территорий.

На совещании был поднят вопрос возрождения рыбного промысла, который приносил бы дополнительные деньги на развитие островов. Местные жители попросили губернатора помочь с решением вопроса о выделении промысловых квот. Губернатор пообещал поднять его на уровне Минприроды.

Наряду с этим местные жители посетовали на плохое экологическое состояние озера. Надо его чистить и вернуть нерестилище. Без этих мер много рыбы не поймаешь, отметили местные жители.